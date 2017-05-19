Владимирское УФАС сообщает

18 мая 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО Научно-производственное энергосберегающее предприятие «Альтернатива-Климат-Т» (г.Владимир) на действия комиссии при проведении электронного аукциона на выполнение работ по монтажу, автоматизации и пуско-наладке систем вентиляции в помещении 3-го этажа административного здания НОВС (паразитологическая лаборатория) для нужд МУП «Владимирводоканал» города Владимира.

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в электронном аукционе заявке ООО Научно-производственное энергосберегающее предприятие «Альтернатива-Климат-Т» по причине несоответствия требованиям аукционной документации (в заявке отсутствуют конкретные показатели товара, используемые при выполнении работ, соответствующие значениям, установленным аукционной документацией, а также наименование страны происхождения товара).

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО Научно-производственное энергосберегающее предприятие «Альтернатива-Климат-Т» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.