Жалоба признана необоснованной

18 мая 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Тини-Прайс» (г.Владимир) на действия комиссии при проведении электронного аукциона на закупку персонального компьютера для нужд ГКУЗ ВО «Гусь-Хрустальный дом ребенка специализированный».

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в указанном электронном аукционе заявке ООО «Тини-Прайс» по причине несоответствия требования аукционной документации по позиции «объем кэша». Между тем, заявителем был предложен к поставке товар с улучшенными характеристиками по указанной позиции.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Тини-Прайс» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.