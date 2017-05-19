Жалоба признана необоснованной

Жалоба ООО «Тини-Прайс» (г.Владимир) на действия аукционной комиссии признана необоснованной

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18 мая  2017  года  Комиссия  Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу  ООО «Тини-Прайс» (г.Владимир)  на  действия комиссии при проведении электронного аукциона на закупку персонального компьютера для нужд ГКУЗ ВО «Гусь-Хрустальный дом ребенка специализированный».

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в указанном электронном аукционе заявке ООО «Тини-Прайс» по причине несоответствия требования аукционной документации по позиции «объем кэша». Между тем, заявителем был предложен к  поставке товар с улучшенными характеристиками по указанной позиции.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы  ООО «Тини-Прайс»  по доводам, изложенным в ней,  необоснованной.

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