Библиотека приглашает владимирцев на флешмоб

К акции может присоединиться любой желающий. Надо всего лишь достать с полки свою любимую книгу и прийти с ней на Театральную площадь в 15-30. Всех участников флешмоба снимут на фото и видео и смонтируют ролик, который потом будет выложен в соцсетях.

Чтобы не скучно было ждать своей очереди, собравшихся на площади будет развлекать ярким хореографическим перформансом студия современного танца «Не Ангелы».

– Этот флешмоб — кульминация проекта «Читать — это круто!», проходившей у нас с сентября прошлого года, – рассказала «Призыву» Анастасия Королёва, заведующая отделом продвижения чтения Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи. – В течение девяти месяцев мы устраивали литературно-музыкальные вечера, выставки и другие акции. И теперь рассчитываем, что участники и все прочие горожане, неравнодушные к книгам, придут на Театральную площадь показать свой интерес.

Фото: http://www.kublog.ru/uploads /images/topic/ 2013/07/28/56b69c5adf.jpg