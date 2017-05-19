Опережал события – получил три года

Вынесен приговор в отношении экс-директора МУП «Память» города Коврова 54-летнего Николая Коршунова. Он признан виновным в совершении должностных и коррупционных преступлений.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Владимирской области, мужчина, являясь директором муниципального похоронного бюро, в 2013 году реализовал противоправную схему по «перекачиванию» муниципальных заказов формально зарегистрированному ИП «Николаев», который, действуя под жестким контролем Коршунова, арендовал помещение для приема граждан и продажи ритуальных принадлежностей.

Коршунов «упразднил» бланки строгой отчетности, самостоятельно сформировал стоимость услуг и товаров, наценка на которые составляла 100 процентов. Он, как считают следователи, нашел «союзников» в «скорой медицинской помощи» и полиции, через которых за вознаграждение получал информацию о смерти граждан.

Не исключались случаи, когда опережая событие, проявляя откровенный цинизм, подчиненные Коршунова предлагали ритуальные услуги для живых людей.

В результате таких действий доходы муниципального предприятия стремительно падали, а личные доходы обвиняемого росли, путем злоупотребления должностными полномочиями через коммерческую фирму только за период с января 2014 по август 2015 года он получил около 4 миллионов рублей.

Кроме того, более полумиллиона рублей обвиняемый похитил у МУПа, незаконно оплачивая за счет бюджетных средств услуги продавцу-кассиру за работу в ИП «Николаев» и списание средств на бензин.

Следствие предоставило суду целый комплекс доказательств, более 300 допросов свидетелей, результаты исследований около двух тысяч телефонных соединений Коршунова с сотрудниками «скорой медицинской помощи» и полиции. В целях обеспечения возмещения материального ущерба, причиненного бюджету муниципального образования, на личное имущество обвиняемого по ходатайству следствия наложен арест.

Расследование уголовных дел осуществлялось при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ России.

Приговором суда Коршунову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием его в колонии общего режима, с запретом занимать руководящие должности в государственных и муниципальных органах сроком на 2,5 года, а также к штрафу в размере 70 тысяч рублей.

Фото: https://www.ridus.ru/news/46180