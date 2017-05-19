Дорожные заплатки делали за полчаса до приезда VIP-гостей

Как город готовился к экономическому форуму и что происходило перед открытием важнейшего мероприятия

44 0
44 0

Если шатры и инсталляции компаний и муниципалитетов выставили на площади перед областной администрацией задолго до форума, то дороги стали приводить в порядок наспех в последний момент. Вчера «чинили» дорогу на Мира, сегодня с десяти утра латают проезжую часть и тротуар по Октябрьскому проспекту.

Рабочие выбрасывают горячий битумный щебень прямо из грузовика и тут же раскидывают по ямкам. Никаких знаков и ограждений. Тут же идут важные гости в пиджаках и с бейджиками и студенты в легких платьицах и футболках.

До торжественного открытия форума все присутствующие были очень оживленны. Представители муниципалитетов и крупных предприятий толпились у дегустационных палаток с алкоголем.

Кто попробовал винца, а кто пива. Молодежь же заглядывала в палатки с пирожками. Конечно, впереди столько совещаний и заседаний, что участникам нужно основательно подкрепиться.

 

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы