Дорожные заплатки делали за полчаса до приезда VIP-гостей

Если шатры и инсталляции компаний и муниципалитетов выставили на площади перед областной администрацией задолго до форума, то дороги стали приводить в порядок наспех в последний момент. Вчера «чинили» дорогу на Мира, сегодня с десяти утра латают проезжую часть и тротуар по Октябрьскому проспекту.

Рабочие выбрасывают горячий битумный щебень прямо из грузовика и тут же раскидывают по ямкам. Никаких знаков и ограждений. Тут же идут важные гости в пиджаках и с бейджиками и студенты в легких платьицах и футболках.

До торжественного открытия форума все присутствующие были очень оживленны. Представители муниципалитетов и крупных предприятий толпились у дегустационных палаток с алкоголем.

Кто попробовал винца, а кто пива. Молодежь же заглядывала в палатки с пирожками. Конечно, впереди столько совещаний и заседаний, что участникам нужно основательно подкрепиться.