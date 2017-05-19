Стритбол придёт в каждый двор

Управление по делам молодежи администрации города Владимира и МАУДО ДЮЦ “Молодежный” приглашают жителей областного центра присоединиться к летнему проекту “Стритбол в каждый двор“.

Принять участие в соревнованиях могут молодые владимирцы (2000-1986 г.р.) с различным уровнем спортивной подготовки.

Чтобы стать участником проекта, необходимо собрать команду из четырех человек, заполнить заявку и отправить ее на электронную почту blinov@sledizanami.ru или принести по адресу: ул. Михайловская, д. 24, каб. 5 до 7 июня (включительно).

Соревнования проводятся по установленным правилам стритбола в трех возрастных группах:

– Юноши и девушки (2000 – 2002 г.р.)

– Юноши и девушки (1996 – 1999 г.р.)

– Мужчины и женщины (1986 – 1996 г.р.)

Соревнования пройдут во Владимире на дворовых площадках во всех районах города по отдельному плану с 13 июня. В рамках городских любительских массовых соревнований запланированы встречи с олимпийскими чемпионами по баскетболу.

Дополнительная информация: (4922) 43-21-06, а также в группе Вконтакте “Стритбол в каждый двор”

Фото: https://vk.com/vladstreetball