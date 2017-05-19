Детей из поселка Кирова переведут в посёлок Карла Маркса

В поселке имени Кирова Брызгаловского сельского поселения Камешковского района с давних пор имелся детский сад. Прежде он являлся самостоятельным ДОУ и именовался «Непоседы». Однако в 2015 году его присоединили к детсаду «Улыбка» в соседнем поселке имени Карла Маркса, хотя фактически для малышей и работников ничего не изменилось.

Детей в поселке имени Кирова с каждым годом становилось все меньше. Если в пору реорганизации «Непоседы» посещало 34 воспитанника, то сейчас их осталось 22. И это притом, что детский сад двухгрупповой и рассчитан на 50 малышей.

Детский сад в поселке имени Кирова размещается в одноэтажном здании на улице Шоссейной, который строился еще при Сталине и был введен в эксплуатацию в 1953 году. Обстановка там спартанская, отопление – от угольной котельной. А пищеблок и вовсе расположен в отдельно стоящем домике. Так как детей на две группы по существующим нормам не хватает, то они вынужденно сведены в одну. В этой одной группе находятся детишки самого разного возраста: от полутора лет до 6 с половиной.

Заниматься образованием малышей и готовить их к предстоящей учебе в школе в таких условиях весьма затруднительно – слишком большой возрастной разброс. К тому же если в среднем по Камешковскому району содержание одного ребенка в детском саду обходится в 81 тысячу рублей в год, то в садике поселка имени Кирова – в 137 тысяч рублей, то есть почти в 1,7 раза дороже. Но до поры с этим мирились. А теперь оказалось, что детсад на Кирова вообще не пригоден к эксплуатации.

Как рассказала начальник управления образования администрации Камешковского района Ирина Домарева, еще во время приемки в августе 2016-го перед началом нынешнего учебного года зданий школ и детсадов представители надзорных органов составили акт о необходимости проведения технического обследования здания детсада в поселке имени Кирова.

После того, как из бюджета района были выделены необходимые средства, подобное обследование «сталинки» проводил ГУП Владимирской области «Владимиргражданпроект». Полученные результаты оказались неутешительны. Выводы специалистов – «здание является аварийным. Помещения не пригодны для эксплуатации, существует опасность для жизни и здоровья людей».

Так как дети и воспитатели сейчас готовятся к очередному выпускному, то по просьбе педагогов и родителей решено до конца мая прежние «Непоседы» оставить в качестве детсада. При этом сотрудники проводят ежедневный скрупулезный обход и осмотр всего здания. А с 1 июня детский сад (точнее, подразделение соседнего МБДОУ) в поселке имени Кирова будет закрыт.

Всех детсадовцев из поселка имени Кирова (их к началу лета останется лишь 19) оттуда переводят в детский сад «Улыбка» в поселок имени Карла Маркса (в то учреждение, где они фактически числятся уже второй год).

Там имеется хорошо оборудованное двухэтажное кирпичное здание специальной постройки, рассчитанное на 6 детсадовских групп. Сегодня его посещают всего 83 ребенка, а мест имеется на 150 детей. Условия в «Улыбке» для развития детей несравненно лучшие. Кроме того, там работают психолог и логопед, чья помощь необходима сразу нескольким деткам из поселка имени Кирова.

Ремонтировать старое здание детсада, на что необходимы миллионы рублей, нецелесообразно, проще построить новое, но для него не будет необходимой загрузки. Поэтому для детей и родителей из поселка имени Кирова в детский сад в поселке имени Карла Маркса муниципалитетом организуется бесплатный подвоз автобусом туда и обратно.

Расстояние между двумя поселками всего 9 километров (от 10 до 15 минут езды), причем маршрут проложен по тихой асфальтированной дороге через деревню Абросимово без выезда на оживленное шоссе Ковров-Ручей-Хохлово.

Что же касается четырех сотрудников, работающих в бывших «Непоседах», их тоже в полном составе переводят в «Улыбку». Сторожа, которые числятся в штате бывшего детсада в поселке имени Кирова, пока останутся, так как муниципальное здание по-прежнему будут охранять. Его судьбу определят районные власти.

Фото: http://gov.cap.ru/UserFiles/photo/201608/ 24/Albom172057/sam_4125.jpg