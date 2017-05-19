Спешите в Суздаль – скоро от него ничего не останется

Сравните свеженькую информацию Зебры-ТВ “Крест на музее” и мою публикацию в журнале “Итоги” от 30.03.2000 “Вся власть – погостам?”

Сегодня Русская Правосланая Церковь претендует не только на здание Музея хрусталя в Гусь-Хрустальном, но и на три объекта в Спасо-Евфимиевском монастыре в Суздале, включая Спасо-Преображенский собор, а также на Золотые Ворота во Владимире и на ряд других объектов Владимиро-Суздальского музея-заповедника

Вся власть – погостам?

Батюшка, пришедший в редакцию, внешность имел вполне типичную: кровь с коньяком. Нетипичным было письмо, которое он принес для публикации в мирской газете – о том, как его, отца Марка, надул отец Сергий. Взял взаймы 45 тысяч баксов и вот уже почти два года не отдает – не ладится у отца Сергия что-то с пекарней, на которую он брал в долг “зеленые”. Более всего отца Марка возмутило отношение к делу непосредственного начальства: епархиальные власти призвали его долг простить. Мол, за это ему много грехов спишется. “Я на такую сумму не нагрешил!” – сокрушался батюшка. “От меня-то вы чего ждете?” – уточнил я на всякий случай. “Как это “чего”? Вы должны опубликовать статью!”

Восхитительное это “должны” меня и сразило. Я вдруг ясно понял: великий пост – как великий почин – неизбежен, всеохватывающ и поголовно обязателен. Если и.о. президента принародно перекрестился, значит, все – с 13 марта все будем поститься в свете выдвинутых тем же и.о. тезисов о примате духовного возрождения над экономическим.

Как будет выглядеть экспансия батюшек? А вот так: “Протокол приходского собрания членов прихода Богородице-Рождественского храма погоста Медуши деревни Клюшниково Ковровского района Владимирской области… Присутствовали… Слушали… Постановили. 1. С сего дня перейти всем коллективом хозяйства (с землями и имуществом) в юрисдикцию Богородице-Рождественского прихода погоста Медуши Владимиро-Суздальской епархии Московского патриархата. 2. Прекратить полномочия Крутовского сельсовета на территории д.Клюшниково… Председатель… Секретарь… Печать прихода”.

Славно оприходовали. Живо представляется, как в погостхозах накладывают епитимью поклонов в триста за недостаточную глубину вспашки, а на приходских собраниях – рассматривают вопрос о подготовке к весеннему севу в свете решений последнего Синода. Областная администрация, правда, церковно-приходскую революцию приостановила, но явно ненадолго.

Во Владимирском государственном университете недавно научную конференцию открыли молебном. Наместник Боголюбовского монастыря архимандрит Петр служил прямо в актовом зале. В завершение конференции монахини исполнили “Боже, царя храни!”, а несколько сотен студентов как могли подпевали.

Славно грянули. И тут же порешили одобрить инициативу ректората о строительстве на территории университета православного храма. Оно и неудивительно, когда ректор госуниверситета А. Сергеев в печатном органе обладминистрации на полном серьезе делится с читателями своими тревогами насчет мирового еврейского заговора. Растревожили ученого мужа, оказывается, пресловутые протоколы сионских мудрецов. Известные любому школяру факты о происхождении фальшивки ректор проигнорировал.

После этого нетрудно догадаться, как в сем винограднике истинного благочестия воспринимают рекомендации Минпроса “больше опираться на морально-этические христианские ценности” в воспитательной работе (разослана в провинции такая методичка). После этого батюшки, освящающие все подряд, в том числе магазин огнестрельного оружия, никого не удивляют. Батюшка, уверенный, что мирская газета обязана опубликовать “проблемный материал о взаимоотношениях иерархов”, говорил совершенно искренне. Это в Москве и.о. просто перекрестился – а в провинции уже готовы рапортовать об успешной реанимации триады “Православие. Самодержавие. Народность”.

Николай Алексеев

Вот как-то так. Спешите в Суздаль – скоро от него ничего не останется. Алису Аксенову, жизнь на него положившую, жалко…

Фото: http://p.phgk.ru/b/b/ 4391/14192.jpg

Оригинал текста: https://www.facebook.com/npalex/posts/ 1449029658486739