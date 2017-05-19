Владимирского младенца назвали на три буквы

Всего за месяц в городе появилось на свет 172 мальчика и 173 девочки. Среди мужских имен пальма первенства — у Артёма: так решили назвать малыша 11 семей. На втором месте — Максим: это имя дали 10 новорожденным.

Среди самых редких мужских имен — Арман, Мирослав и Эмиль, а также Дияр (распространенное казахское имя) и Халид (в переводе с арабского это значит «бессмертный»). Кроме того, одного младенца назвали Менуа — очевидно, в честь царя древнего государства Урарту, правившего в 9 веке до нашей эры.

Еще одно нестандартное имя для мальчика — Амо. «Призыв» не поленился заглянуть в словарь и выяснить, что за этими тремя буквами может скрываться московское автомобильное общество (АМО Ф-15 назывался первый советский грузовик), футбольный клуб, ангарское муниципальное образование, сайт «Австралийская музыка онлайн», а также река в Китае, район в Брунее и город в американском штате Индиана. Впрочем, разгадка может быть проще: в переводе с итальянского «amo» означает «люблю».

Что касается девочек, то самым популярным в апреле стало имя Анна — его дали 11 малышкам. 8 семей назвали дочку Марией.

Еще две семьи выбрали производные от этого имени — Мери и Мариам. Среди других необычных имен — Евангелина, Серафима и Павла.

Кстати, можно отметить, что сегодня родители все чаще дают своим детям традиционные русские имена, которые раньше были редкими, а сейчас уже достаточно распространены. Так, в апреле во Владимире родилось 8 Тимофеев, 5 Степанов, 4 Захара, по 6 Арин, Варвар и Василис.

Напомним, что недавно Госдума приняла закон, ограничивающий право родителей давать «странные» имена своим отпрыскам. Согласно этому документу, имена новорожденных не должны содержать цифры, сочетания букв и цифр, бранные слова и титулы.

Фото: https://pen.org/ sites/default/files/crying_ baby-1680×1050.jpg