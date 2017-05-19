Газета выходила ежедневно, кроме понедельника

Он вспоминает, что произошло это случайно, но в течение следующих восьми лет газета стала для него родной.

– Я работал в обкоме комсомола, потом – в «Комсомольской искре». В августе 1978 года меня позвали в областной Совет профсоюзов, где был и оклад повыше, и квартиру обещали дать, – вспоминает он. – А я уже женатый был, готовился стать отцом. Согласился. Однако проработал там только зиму – больше не смог. Наверное, не зря про облсовпроф говорили, что это – «кладбище комсомольских работников». В газете я привык находиться в гуще жизни, все знать, быть в курсе всех новостей, а тут сугубо бюрократическая, рутинная работа.

В «Комсомольскую искру» я забегал постоянно, у меня там друзья были: Евгений Скляров, Александр Зарецкий, другие. И вот как-то захожу в редакцию, встречаю Эллу Рогожанскую, а она кричит: «О, нашла, нашла!» Ничего не пойму, что нашла? Она тащит меня к редактору «Космсомольской искры»Вячеславу Михайловичу Чирову. Тот с ходу: «Хочешь в «Призыве» работать?». Оказалось, что там освободилось два места – должности корреспондентов.

Чиров снимает трубку и звонит Леониду Алексеевичу Кузьмину, редактору «Призыва», говорит, что есть кандидат на работу. Тут же я иду к нему, он расспросил, где я работал, и определил меня к Юрию Васильевичу Корнилову, зав. отделом пропаганды и агитации. Тот дал мне пару заданий, я сделал материалы, и их довольно быстро напечатали.

И после этого Кузьмин меня пригласил и говорит: «Берем с испытательным сроком, но вы пока молчите, в облсовпрофе ничего не говорите».

Но вскоре председатель областных профсоюзов Валерий Анатольевич Беляев, увидев меня, спросил с улыбкой: «Ну что, сбегаешь от нас?» Я сначала не понял: откуда стало известно? Потом дошло: они с Кузьминым были членами бюро обкома партии.

«Ну что, раз тянет в журналистику, иди», – сказал мне Беляев. Вот так я пришел в «Призыв».

Так совпало, что Александр Аркадьевич пришел в «Призыв» в конце брежневской эпохи, а ушел в 1987 году. За это время сменилось четыре генеральных секретаря: Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Константин Черненко и Михаил Горбачев. Для сотрудников отдела пропаганды и агитации это означало постоянное движение.

– Поветрий было много, иногда бросало то в одну сторону, то в другую, – говорит Александр Аркадьевич. – В самом отделе произошли тоже большие перемены. После ухода Кузьмина из редакторов газету возглавил Николай Иванович Демьянов, Корнилов стал его замом, а меня сделали и.о. зав. отделом, а потом и полноправным заведующим. Кстати, работая с Юрием Васильевичем Корниловым, я прошёл у него такую школу, которая стала моими журналистскими «университетами».

Пришла Лариса Васильева в наш отдел, очень коммуникабельная, хорошо пишущая. Нам с ней очень комфортно был работать.

Газета выходила все дни, кроме понедельника. Работали очень часто без выходных. А как по-другому, если, к примеру, 9 мая был митинг на площади Победы, а 10 мая репортаж о нем должен выйти в газете. И я шел, освещал, оперативно отписывался, отбирал снимки, отдавал в печать.

Также работали 1 мая, ведь 2 мая должна была выйти газета, и аналогично 31 декабря был рабочий день, чаще всего не сокращенный. Рабочие дни были и в субботу, и в воскресенье, когда случались мероприятия, и никаких отгулов за это не давали, как и двойной оплаты. Это считалось особенностью работы.

Помнится, в то время было большее жанровое разнообразие на страницах газеты. Помимо статей и заметок, выходили фельетоны, очерки, эссе. Даже стихи одно время печатали, отдел культуры выпускал литературную страницу.

С письмами в газету строго было. На каждое отвечали. Отправляли жалобы в местные партийные и советские органы с просьбой разобраться. И тоже следили, какой была реакция. Люди жаловались в основном на благоустройство, ЖКХ, были и проблемы у ветеранов войны. Завотделом писем была Светлана Федоровна Александрова. Самые интересные письма она сама брала в командировки либо передавала в тот отдел, к которому они ближе были по тематике.

В ноябре 1982 года произошло событие, о котором Александр Аркадьевич вспоминает до сих пор. Обком партии проводил крупное совещание по идеологии, к которому готовились все, в том числе, и журналисты. В «Призыве» делали тематический выпуск, где были собраны статистические материалы по итогам развития области. Часть информации давалась в виде диаграмм, которые рисовал художник, потом отправлял в типографию для изготовления клише.

– Я набросал диаграмму, отдал художнику. Он отрисовал ее, заслал в типографию, не показав мне. И когда газета вышла, то оказалось, что в одной диаграмме количество пенсионеров в области было неверным: слишком много их стало, художник не там поставил запятую в дробном числе, – рассказал о казусе наш собеседник. – Редактор топал ногами, кричал. Я показал свой набросок, на котором все данные были правильными. Ошибся художник. Но меня все равно посчитали виновным – не проследил. Меры наказания должны были быть строгими: за такое могли и уволить.

И вот сижу я на том совещании, мне уже не до чего. В середине дня объявляется перерыв. А после него секретарь обкома Николай Иванович Шагов сообщает о смерти Брежнева. Совещание тут же закрыли. Подходит ко мне Корнилов и говорит: «Это тебя спасло. Теперь не до тебя».

И точно, на бюро обкома меня не вызывали. Хотя Демьянов мне всё-таки выговор влепил. Через полгода сняли. А так могло быть и хуже.

*****

В 80-е в «Призыве» ежемесячно проводилась учеба журналистов. Под ней подразумевали не тренинги и лекции, а встречи с интересными людьми. Их организовывала чаще всего Светлана Игнатьевна Баранова. В актовом зале сотрудники редакции встречались с интереснейшими современниками: писателем Владимиром Солоухиным, член-корреспондентом Академии медицинских наук, главным педиатром страны Вячеславом Александровичем Таболиным, философом Юрием Вагановичем Согомоновым и др.

Однажды возникла идея пообщаться с коллегами – журналистами-международниками. И Александр Аркадьевич Плышевский поехал в Москву, в редакцию журнала «Новое время». Договорился, и к «призывовцам» приехали трое молодых журналистов. Встреча получилась интереснейшей.

С большим удовольствием общались журналисты с еще одним замечательным гостем редакции – автором сценария «Белое солнце пустыни» Рустамом Ибрагимбековым. Он рассказывал о том, как трудно было начать работу над фильмом, о сложностях выхода киноленты.

– Светлане Игнатьевне удавалось приглашать в редакцию гастролирующих во Владимире артистов, музыкантов, танцоров, – вспоминал подробности нерабочих будней Александр Аркадьевич. – Они не только рассказывали о себе, отвечали на вопросы, но и выступали. А вечерами там же, в актовом зале, устраивали кинопоказы…