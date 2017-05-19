Совет директоров «Ростелекома» дал рекомендации по дивидендам по итогам 2016 года

ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), российская национальная телекоммуникационная компания, сообщает о том, что совет директоров утвердил повестку годового общего собрания акционеров (ГОСА) и дал рекомендации по дивидендам по итогам 2016 года.

Совет директоров рекомендовал ГОСА направить на выплату дивидендов по результатам 2016 года на обыкновенные и привилегированные акции в общей сумме 15 млрд рублей, что составляет 113% свободного денежного потока[1] и 122% от чистой прибыли компании. Дивиденды предлагается выплатить в денежной форме следующим образом:

по привилегированным акциям типа А Общества в размере 5,39 рубля[2] на одну акцию;

по обыкновенным акциям Общества в размере 5,39 рубля[3] на одну акцию.

Советом директоров были также определены даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и на получение дивидендов по итогам 2016 года, – 25 мая и 7 июля 2017 года, соответственно.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский прокомментировал рекомендации совета директоров в отношении дивидендов: «Уровень дивидендов, предложенный советом директоров на утверждение общему собранию акционеров, соответствует реально достигнутым результатам компании в отчетном периоде. В этом году компания предлагает существенно увеличить долю распределяемого свободного денежного потока, демонстрируя тем самым приверженность выполнению основных принципов нашей дивидендной политики, а именно «направлять нашим акционером более ¾ свободного денежного потока, но в любом случае не менее 45 млрд. рублей за 3 года, при этом не наращивая долговую нагрузку.

Мы считаем, что предложенный уровень в 5.39 рублей на акцию позволяет сохранить высокую дивидендную доходность и в целом находится в рамках действующей в компании политики».

Общее собрание акционеров ПАО «Ростелеком» состоится 19 июня 2017 года в конференц-зале гостиницы Radisson Slavyanskaya Hotel and Business Centre по адресу: г. Москва, пл. Европы, 2.

Материалы к ГОСА по итогам 2016 года будут размещены на официальном сайте компании по адресу http://www.rostelecom.ru/ir/agm/events/gosa/detail/2016/ не позднее чем за 30 дней до даты ГОСА.

[1] Свободный денежный поток – чистые денежные средства от операционной деятельности, (1) уменьшенные на денежные средства, уплаченные при приобретении основных средств и нематериальных активов, (2) увеличенные на поступления от продажи основных средств и нематериальных активов. Показатель определяется по данным Отчета о движении денежных средств консолидированной финансовой отчетности Компании, составленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности.

[2] неокругленный дивиденд на одну привилегированную акцию составляет 5,387002045593 руб.

[3] неокругленный дивиденд на одну обыкновенную акцию составляет 5,387002045593 руб.

Фото: http://www.audit-clasic.ru/index.php/blog?start=177