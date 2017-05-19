«Ростелеком» определил победителей регионального этапа Международного конкурса журналистов в ЦФО

«Ростелеком» подвёл итоги регионального этапа VI Международного конкурса журналистов «Технологии для жизни – Больше возможностей» в Центральном федеральном округе. Конкурс проводился с октября 2016 года по апрель 2017 года.

В этом году на конкурс из различных регионов России журналисты и блогеры прислали свыше 1200 работ – рекордное количество за все время проведения конкурса. От участников из ЦФО было подано более 270 работ, из которых 223 прошли премодерацию и были допущены к участию в конкурсе. Самым активным регионом стала Тульская область – более 50 работ прислали тульские журналисты.

Победителями регионального этапа конкурса в Центральном федеральном округе стали:

Номинация «Печатная пресса»:

Малюков Сергей (Липецкая область, ИД «Липецкая газета») и Кулакова Тамара (газета «Весть», Калужская область) Борисов Дмитрий (Тульская область, «Аргументы и факты в Туле») Сидельникова Евгения (Тверская область, ООО «Издательство «Печатный Двор Твери»)и Севриков Алексей (Тверская область, ООО «Издательство «Печатный Двор Твери»)

Номинация «Радио и ТВ»:

Голуб Ксения (Белгородская область, МАУ «Белгород-Медиа», ТРК «Белый город», ТК «Белгород24») Палагина Евгения (Владимирская область, ООО ТРК «Губерния 33») Карасик Анастасия (Липецкая область, ОБУ «ТРК «Липецкое время»)

Номинация «Интернет-СМИ»:

Новикова Наталия (Тульская область, ИА «Тульская пресса») Голуцкий Дмитрий (Белгородская область, Сетевое издание Fonar.tv) и Хомутинников Олег (Липецкая область, Сетевое издание «Вести48») Сафронова Марина (Белгородская область, ОАУ ТРК «Мир Белогорья») и Севриков Алексей (Белгородская область, Издательский дом «Мир Белогорья»)

Номинация «Социальные медиа»:

Никитинский Василий (Владимирская область) Елагина Татьяна (Тульская область) Дитятев Станислав (Воронежская область) и Аветисян Александра (Тверская область)

В специально учрежденной в ЦФО номинации «СМИ. Регион «Москва» победителями стали Ермакова Юлия (Общественно-политическая газета «Вперед»), Люлина Ирина (ООО «Телеканал 360 Подмосковье») и Стеценко Ксения (Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО).

Все победители получат специальные призы и дипломы от МРФ «Центр».

Авторы работ, занявших первые места в основных номинациях, примут участие во втором этапе – федеральном, итоги которого будут подведены 8 июня 2017 года в Москве. Главным призом для них станет поездка в штаб-квартиру NEC в Японию осенью этого года.