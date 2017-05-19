«Ростелеком» определил победителей регионального этапа Международного конкурса журналистов в ЦФО

«Ростелеком» подвёл итоги регионального этапа VI Международного конкурса журналистов «Технологии для жизни – Больше возможностей» в Центральном федеральном округе. Конкурс проводился с октября 2016 года по апрель 2017 года.
В этом году на конкурс из различных регионов России журналисты и блогеры прислали свыше 1200 работ – рекордное количество за все время проведения конкурса. От участников из ЦФО было подано более 270 работ, из которых 223 прошли премодерацию и были допущены к участию в конкурсе. Самым активным регионом стала Тульская область – более 50 работ прислали тульские журналисты.
Победителями регионального этапа конкурса в Центральном федеральном округе стали:
Номинация «Печатная пресса»:
- Малюков Сергей (Липецкая область, ИД «Липецкая газета») и Кулакова Тамара (газета «Весть», Калужская область)
- Борисов Дмитрий (Тульская область, «Аргументы и факты в Туле»)
- Сидельникова Евгения (Тверская область, ООО «Издательство «Печатный Двор Твери»)и Севриков Алексей (Тверская область, ООО «Издательство «Печатный Двор Твери»)
Номинация «Радио и ТВ»:
- Голуб Ксения (Белгородская область, МАУ «Белгород-Медиа», ТРК «Белый город», ТК «Белгород24»)
- Палагина Евгения (Владимирская область, ООО ТРК «Губерния 33»)
- Карасик Анастасия (Липецкая область, ОБУ «ТРК «Липецкое время»)
Номинация «Интернет-СМИ»:
- Новикова Наталия (Тульская область, ИА «Тульская пресса»)
- Голуцкий Дмитрий (Белгородская область, Сетевое издание Fonar.tv) и Хомутинников Олег (Липецкая область, Сетевое издание «Вести48»)
- Сафронова Марина (Белгородская область, ОАУ ТРК «Мир Белогорья») и Севриков Алексей (Белгородская область, Издательский дом «Мир Белогорья»)
Номинация «Социальные медиа»:
- Никитинский Василий (Владимирская область)
- Елагина Татьяна (Тульская область)
- Дитятев Станислав (Воронежская область) и Аветисян Александра (Тверская область)
В специально учрежденной в ЦФО номинации «СМИ. Регион «Москва» победителями стали Ермакова Юлия (Общественно-политическая газета «Вперед»), Люлина Ирина (ООО «Телеканал 360 Подмосковье») и Стеценко Ксения (Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО).
Все победители получат специальные призы и дипломы от МРФ «Центр».
Авторы работ, занявших первые места в основных номинациях, примут участие во втором этапе – федеральном, итоги которого будут подведены 8 июня 2017 года в Москве. Главным призом для них станет поездка в штаб-квартиру NEC в Японию осенью этого года.
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