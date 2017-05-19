Темпы весеннего сева снизились в полтора раза

В Ковровском районе восемь сельхозпредприятий планировали посеять яровые культуры на площади в 3783 гектара, однако, по состоянию на вторую декаду мая яровые были посеяны лишь на 2103 га, что составило 56 % от намеченного. Для сравнения можно напомнить, что в тот же период 2016 года сев яровых в том же районе прошел уже на 3056 га.

Если зерновых и зернобобовых культур посеяно 90% от запланированного (1392 гектара из 1551 га), то сев кормовых культур проведен только на 32 % площадей (это в 2 раза меньше, чем в 2016-м). Кукурузы посеяно почти в 7 раз меньше, чем год назад, однолетних трав – примерно 60 % к прошлогоднему уровню. В итоге общие темпы посевной в текущем сезоне упали в полтора раза, чего уже давно не случалось.

Впрочем, как водится, и в нынешней посевной есть передовики: например, СПК «Активист» в деревне Ильино уже отсеялся почти на 70%. А вот, например, агрофирма «Тихие Зори» в деревне Старая провела яровой сев лишь на 40%. Однако тут у каждого хозяйства к делу индивидуальный подход.

В свое время популярностью пользовалась кинокомедия 1950-х гг. «Свадьба с приданым» режиссера Бориса Равенских, где звучали песни нашего знаменитого земляка Алексея Фатьянова. Там один из героев, торопясь обогнать других, отсеялся весной раньше всех, но лишь попусту бросил зерна в еще не прогретую землю, а не столь торопливые, но мудрые соседи, провели сев лишь тогда, когда стало по-настоящему тепло.

Прямые аналогии тут, конечно же, неуместны, но руководители сельхозпредприятий решают, когда и сколько сеять с учетом личного опыта и характера почвы конкретных земельных угодий. Кстати, председатель СПК «Активист» Юрий Лабутин по своей основной специальности – дипломированный агроном, поэтому растениеводство вообще и посевная в частности – его стихия. Например, в рекордную засуху летом 2010 года у него ситуация с заготовкой кормов была намного лучше, чем у других. Вот и сейчас «Активист», что называется, «поймал погоду».

Однако помимо тепла проблему создавала распутица. Зачастую трактора попросту не могли выехать в поле, не рискуя там намертво завязнуть. Из-за частых дождей и не свойственных времени года низких температур почва длительное время не просыхала, особенно в низинах. Некоторые участки полей остаются труднодоступными до сих пор. Отсюда и столь существенное отставание от графика весеннего сева. Ситуацию выправят лишь сухие и по-летнему теплые дни.

Схожая картина и у фермеров Ковровского района. Из запланированных 730 гектаров яровых там во второй декаде было засеяно лишь 323 га – всего 44 %. Причины все те же – холода и дожди.

Также отстают, хотя и не столь существенно, темпы подкормки озимых. Она проведена сельхозпредприятиями района на 1090 гектарах из 1402 запланированных га, то есть почти на 80% площадей. Правда, ведущие хозяйства «Активист», «Новая жизнь» в селе Крутово и «Павловское» в селе Павловское уже выполнили эту работу на все 100 %.

А вот подкормка многолетних трав проведена только на пятой части от запланированного – на 992 гектаров из 4776 га. Правда, «Павловское» и родственное ему сельхозпредприятие «Муравия» в селе Павловское и с этим делом сумели управиться полностью, чем существенно повысили среднерайонный показатель.

Несмотря на очень непростую весну, сельхозпроизводители твердо уверены, что сумеют наверстать упущенное в первой половине мая в ближайшие недели – до начала лета. Каждый погожий день механизаторы и техника работают с полной отдачей – от темна до темна и без выходных, лишь с минимальными перерывами на обед. На селе хорошо помнят проверенную временем старинную народную поговорку: весенний день год кормит!

Фото: http://kochubeevskiy.ru