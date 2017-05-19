Клещи атакуют в городских парках

За прошедшую неделю во Владимирской области по поводу укусов клещей за медпомощью обратились 133 человека, среди них 49 детей. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, больше всего пострадавших было во Владимире, Александровском, Муромском и Гороховецком районах. Лабораторно исследован 101 клещ. Сообщается, что антигена вируса клещевого энцефалита не обнаружено.

Всего же начиная с 16 марта текущего года за медицинской помощью по области обратились 358 человек, среди них 141 ребенок.

Владимирцам вновь напоминают: избежать проблем с клещами поможет соблюдение элементарных правил. Так, оправляясь не только в лес, но и в парк, одежду следует обработать репелентами, предпочтительнее выбирать закрытую одежду, а также обязательно осматривать себя и своих близких после прогулки на наличие кровососущих паразитов. Позаботиться следует и домашних питомцах.

Если укуса избежать не удалось, необходимо немедленно обратиться к специалистам. Отмечается также, что наиболее эффективной мерой защиты от заболевания клещевым вирусным энцефалитом остаётся проведение профилактических прививок.

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