Музей-заповедник может потерять монастырь и приобрести дворец

Судя по всему, главный музей Владимирской области ждет несколько серьезных изменений. Причем во всех городах, где сегодня расположены музейные филиалы. Как сообщает информационное агентство ТАСС, в настоящее время в музее-заповеднике думают над тем, чтобы расширить экспозиционные площади во Владимире за счет приобретения на внебюджетные средства здания дворца культуры завода “Точмаш”, куда из Палат переехало бы хранение и реставрационные мастерские.

Также Игорь Конышев рассказал, что Музей хрусталя имени Мальцовых, расположенный в Гусь-Хрустальном, в перспективе может переехать в здание бывшей богадельни, где сейчас размещается городская администрация. Напомним: на Георгиевский собор, в котором сейчас расположен музей, претендует православная церковь, и по информации из владимирской митрополии, директор ВСМЗ согласился на передачу.

Тогда же в области начали курсировать слухи о том, что следующим объектом передачи может стать Спас-Евфимиев монастырь в Суздале, в зданиях которого сейчас размещаются экспозиции, фондохранилища и подсобные службы музея. И вот сегодня в Министерстве культуры Игорь Конышев объявил, что в начале мая Русская православная церковь направила в Росимущество заявки на передачу объектов монастыря.

При этом Конышев раскритиковал деятельность церкви в Успенском соборе.

“Я был поставлен перед фактом, что мы (музейщики) можем войти в собор с часу до пяти, все остальное время там занимает Владимиро-Суздальская епархия. Мы закончили там реставрировать фрески Рублева и с ужасом смотрим на то, что происходит. Частые службы и большое количество испарений от свечей и того, что используется для проведения богослужений, через несколько лет сведет все наши старания на нет”, – поделился Конышев.

В свою очередь, директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин посоветовал инициировать рассмотрение этого вопроса на заседании Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной Церкви. По словам директора ГИМа, патриарх Московский и Всея Руси Кирилл лично подписывает документы, регламентирующие действия священнослужителей в тех или иных храмах и “этим надо воспользоваться”.

Кроме того, окончательно стало ясно, что о восстановлении усадьбы Храповицкого в Муромцево речь больше не идет. Директор музея сообщил представителям министерства, что здание сделают объектом показа «в законсервированном виде», а вся экспозиционная деятельность будет сосредоточена в сохранившихся постройках хоздвора. Сюда планируется перевезти фонды мебели и дерева, которые сейчас находятся в Спасо-Евфимиевском монастыре в Суздале.