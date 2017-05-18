Владимир вновь станет столицей. Библиотечной

О том, что Владимир станет библиотечной столицей-2108, было объявлено сегодня на заключительном заседании Всероссийского библиотечного конгресса, который проходит в Красноярске. Для нашего города новый статус означает всего лишь, что в следующем году такой конгресс пройдет во Владимире. Это недельное мероприятие, на которое съезжаются представители библиотек со всей страны, и обсуждают актуальные проблемы книгохранилищ: от вопросов законодательства до ведения библиотечных страниц в социальных сетях.

Также на конгрессе участники обмениваются опытом, посещают местные библиотеки и т.д. В программе конгресса, состоявшегося в 2016 году в Калининграде, значились также два прием от имени губернатора, экскурсии для участников, концерты и т.п.

«Владимирская область уже давно стремилась к получению этого престижного статуса и была готова принять у себя весь цвет библиотечного сообщества страны, которое съезжается в книжную столицу на Всероссийский конгресс. Но руководство Владимирской области только сейчас смогло поддержать стремление библиотекарей и дать согласие на финансирование недешевого мероприятия», – сообщают коллеги из «Зебра-ТВ» со ссылкой на департамент культуры администрации Владимирской области.

Впрочем, при этом нельзя не отметить, что большинство сельских библиотек региона-33 при этом годами не получают деньги на обновление фондов. Дело в том, что финансируются они из местных бюджетов, причем по остаточному принципу. Поэтому новые книги появляются в деревнях исключительно благодаря грантам или спонсорам, иногда читатели дарят библиотекам то, что не нужно дома. А основная часть библиотечных фондов состоит из книг, изданных еще в 60-70 годах прошлого века.

Возможно, подготовка к престижному мероприятию как-то поможет изменить положение дел.

Фото: http://toropec.tverlib.ru/sites/default/files/Tihomirova.jpg