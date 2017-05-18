Столичного жителя порешили в Александровском районе в декабре 2014-го. Скоро на скамье подсудимых окажутся те, кто так или иначе в этом участвовал. Как сообщила областная прокуратура, уголовное дело утверждено в отношении Гульнары Халбаевой, Германа Детистова и Максима Барышникова.

По версии следствия, в 2014 году в Москве Халбаева познакомилась с мужчиной – жил он один и отношений с близкими родственниками не поддерживал. На его квартиру, считают правоохранители, и позарилась злоумышленница. Она обратилась к ранее знакомому Детистову и предложила тому план: обманом вывести потерпевшего в другую область и там убить, после чего завладеть его имуществом.

В конце декабря 2014 года Халбаева и Детистов привезли мужчину в Александровский район, и, связав несчастного в одном из домов, забрали у него ключи от квартиры. Там они хотели найти правоустанавливающие документы на жилье.

Но документов не оказалось. Как утверждает следствие, Детистов по указанию Халбаевой вернулся во Владимирскую область, где предложил ранее знакомому Барышникову за денежное вознаграждение помочь ему в убийстве потерпевшего.

После этого Детистов совместно с Барышниковым переместили мужчину в другой дом в деревне Перематкино Александровского района, где Детистов задушил потерпевшего. После чего Барышников облил дом бензином и поджег.

В ходе следствия Детистов и Барышников признали вину в полном объеме, а Халбаева вину не признала и ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. Дело направлено в суд.

Фото: http://1ul.ru/upload/file/publication/4_33.jpg