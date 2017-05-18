Переломный день для самого холодного мая XXI века

Синоптики заверяют, что сегодняшний день переломный. Погода меняется, и уже завтра май окончательно вступит в свои права.

На ближайшие дни метеорологи прогнозируют комфортную теплую погоду. По данным Гидрометцентра, завтра, 19 мая, дневная температура достигнет отметки в +20 градусов, правда ожидается небольшой дождь. В субботу, 20 мая, ночью +8 градусов. Днем +22, без осадков. Чуть прохладнее в воскресенье – +18 градусов днем, +11 ночью, возможен небольшой дождь.

Такие температуры для всех по-настоящему долгожданные, так как весна в этом году выдалась аномально холодной. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на аналитиков метеорологического сервиса “Метеоновости”, май 2017 года стал самым холодным с начала XXI века.

Несмотря на то, что начался месяц с жары в +25, тепло очень быстро закончилось, и в остальные дни температура была ниже нормы на 9-10 градусов. И только теперь погода выравнивается – вчера она “отставала” от многолетних наблюдений “всего” на 6 градусов, а сегодня и вовсе уже пределах климатических норм.

За 17 дней мая среднесуточная температура составила лишь +8,5 градусов. Таких холодных последних весенних месяцев за 100 лет было всего 6, в последний раз – в 1980 году. Таким образом, в XXI веке – это пока что самый холодный май.

В целом же температурный рекорд был установлен маем 1918 года, когда среднемесячная температура воздуха составила всего 6,4 градуса.