Владимирскую семинарию не закроют, но она переедет

Недавно во Владимире прошла информация о том, что владимирская Свято-Феофановская духовная семинария находится на грани закрытия: проверка, прошедшая недавно в этом учебном заведении показала огромное количество недочетов, которые трудно будет исправить в отведенный срок. За разъяснениями мы обратились во владимирскую епархию. Там объяснили, что о закрытии семинарии речь не идет. Но перемены будут.

Грядущие изменения связаны в первую очередь с реформой православной церкви: ее итогом должна стать интеграция духовных школ в общегосударственную образовательную среду (ранее семинарии считались ведомственными учебными заведениями и были неподотчетны государству).

Для того, чтобы получить государственную аккредитацию на ведение образовательной деятельности, семинарии должны будут соответствовать общим образовательным стандартам. Выяснять это соответствие будет комиссия от министерства образования. Чтобы подготовиться к ней, учебный комитет при Священном Синоде РПЦ составил свой график проверки духовных школ. Именно такая проверка прошла во Владимирской области в апреле.

– По итогам проверки, разумеется, были выявлены различные недостатки и недочеты, – рассказал «Призыву» первый проректор Свято-Феофановской духовной семинарии по учебной работе священник Андрей (Сидоров). – Чтобы их исправить, по распоряжению митрополита Евлогия была создана комиссия во главе с секретарем епархии, протоиереем Евгением (Липатовым).

За месяц была проделана очень серьезная работа: в частности, преподавателей надлежащим образом оформили в штат (теперь 60% профессорско-преподавательского состава имеют основным местом работы именно семинарию – а не приход, как это было раньше). Закрыты все вакансии, включая методистов и секретарей. Сформированы четыре кафедры: библейская, богословская, церковно-историческая и церковно-практических дисциплин. Библиотека семинарии подключилась к сети электронных национальных библиотек.

В семинарии вводится институт индивидуального наставничества: за каждой группой студентов будет закреплен тьютор, задачей которого будет выслушивать пожелания подопечных, помогать им в сложных и конфликтных ситуациях и т.д.

Кроме того, семинария переезжает в новое здание на ул.Б.Нижегородской (раньше там располагалось управление федерального казначейства). Привлечены серьезные спонсорские средства, на которые там будут оборудованы компьютерный класс, спортзал и бытовые помещения. В прежнем здании на территории Богородице-Рождественского монастыря останутся хозблок и общежитие.

– Сейчас в семинарии началась летняя сессия, которая проходит под виртуальным контролем учебного комитета при Священном Синоде: в экзаменационной аудитории установлена камера, с помощью которой представитель комитета следит за тем, насколько честно экзаменуют семинаристов. Так же будет происходить защита дипломов, – объяснил отец Андрей. – И, в принципе, уже сейчас все готово к набору студентов на очное отделение на будущий учебный год. Кстати, учиться семинаристы будут по болонской системе: четыре года бакалавриата и магистратура. Кроме того, учебный комитет поднял вопрос о создании подготовительного отделения, но окончательно этот вопрос пока не решении.

Владимирская Свято-Феофановская духовная семинария – одно из старейших учебных заведений России: в этом году ей исполнится 267 лет. Среди знаменитых выпускников семинарии – реформатор Михаил Сперанский, краевед Константин Тихонравов, святитель Афанасий (Сахаров) и другие.

Фото: http://vladimirblg.ru /images/ photos/medium/45755800dc15 0454c13ee2a624e5bce8.jpg