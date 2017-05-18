Роспотребнадзор ищет управу на Фролова

Имя индивидуального предпринимателя Фролова стало уже нарицательным. Не далее как вчера Судогодская прокуратура выявила очередное нарушение – поставщик Фролов перевозил продукты вместе с бензином.

Как рассказывают руководители социальных учреждений и представители муниципальных администраций, от фирм, созданных Фроловым, нет спасения. Взамен тех, что уже внесены в реестр недобросовестных поставщиков, появляются новые. Вместо попавших в «черный список» они участвуют в торгах на поставку продуктов, снижают цену до минимума, тем самым оставляя других участников позади, и побеждают.

Ситуация уже вышла на уровень руководства области: на совещании в «Белом доме» вице-губернатор Михаил Колков заявил, что власти должны найти способ «крепко обязать поставщика». И помочь в этом обязан Роспотребнадзор.

Специалисты санэпиднадзора обещали составить расширить перечень критериев для участия в торгах. Например, учесть у поставщика наличие спецтранспорта для перевозки продуктов – морозильников и холодильников. Кроме того, потребуются дополнительные документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. В ближайшее время Роспотребнадзор разошлет учреждениям типовые договора с особыми условиями.

Проблема недобросовестных поставщиков затронула практически все муниципальные образования области. Наиболее распространенные нарушения – не соблюдение сроков поставки товаров и сроков их годности, условий перевозки и хранения, отсутствия сопроводительной документации и т.п.