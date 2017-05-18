Московским туроператорам в регионе-33 устроят праздник живота

Из регионального бюджета выделяется 851 тысяча рублей на проведение двух информационных туров для 20 работников турфирм Москвы и Московской области, а также 5 представителей столичных СМИ.

В течение двух дней гостям представят гастрономические туристические маршруты по региону-33. Туроператоров встретят в Москве и далее провезут по ближайшим маршрутам гастрономической карты Владимирской области.

В первый день гости посетят 4 объекта. Кроме обзорных экскурсий в программу включены дегустации продуктов, которыми наши рестораторы готовы попотчевать заезжих едоков, а также мастер-классы и презентации от шеф-поваров.

Помимо информационно-калорийного тура область оплатит столичным туроператорам проживание и питание в ресторанах и кафе за рамками «гастрокарты».

После такой щедрости остается надеяться, что в регион-33 хлынет поток туристов из первопрестольной, который пополнит кошельки гостиниц и кафе, а также увеличит доходы государственных, региональных и частных музеев.

Фото: http://ml-tb.ru/MEDOVAR/