Во Владимире стартует сезон велоквестов

24 мая управления по делам молодежи администрации города Владимира открывает сезон велоквестов. Владимирцев, желающих принять в них участие, будут ждать в сквере Липки, общий старт в 18.30. Начало регистрации – 18.00!

Принять участие в мероприятии смогут команды в составе 2 или 3 человек, а также индивидуальные велосипедисты.

Напомним, что в течение 90 минут участникам команды предстоит расшифровать задание и найти место в городе (например, здание, памятник, мемориальная доска), о котором идет речь, быстро добраться до загаданного объекта и выполнить задание указанное в контрольном листе.

Для участия в велоквесте необходимо направить заявку на электронную почту blinov.a.g@mail.ru или в личные сообщения в социальной сети ВКонтакте. В заявке необходимо указать: ФИО участников, возраст, название команды, контактный телефон и адрес электронной почты капитана команды. Вместе с заявкой следует предоставить организаторам разрешение родителей или официальных представителей на участие несовершеннолетних в команде.

Возраст участников от 16 лет. Для участия несовершеннолетних необходимо разрешение родителей или официальных представителей. Участие лиц, не достигших возраста 16 лет — только в присутствии родителей или официальных представителей.

Команда может заявиться на игру без предварительной регистрации. Для этого необходимо появиться на старте не позднее, чем за 15 минут до старта игры, зарегистрироваться и предоставить все необходимые разрешения.

Более подробную информацию можно узнать здесь.

Фото: http://www.infovoronezh.ru/News/Voronejskim-velosipedistam-predlojili-proyti-velokvest-38958.html