Последний звонок во Владимире прозвенит 24 мая

Владимирская мэрия организует большое торжество для будущих выпускников школ. В этом году из общеобразовательных учреждений города выпускается 1538 ученика.

Ранним утром праздничные линейки пройдут во всех школах, затем ученики отправятся на центральные городские площадки, где запланирована основная часть праздника. Город обещает безопасную и организованную доставку старшеклассников к Театральной площади на автобусах.

В час дня стартует шествие выпускников и педагогов по историческому центру. В первых рядах пойдут ученики школ № 35 и 10. На Соборной площади в центральный ряд также встанут выпускники школ № 16 и 46.

Помимо официальных выступлений градоначальников и концертной программы организуют массовый запуск воздушных шариков. После городского праздника выпускники классами поедут отмечать событие на базы отдыха и в кафе.