Владимирских детей отправят на Кубань и в Иваново

В нынешнем году Владимирская область выделяет 115 млн рублей на санаторное оздоровление детей. Путевки выдаются бесплатно по заявлениям родителей и по рекомендации врачей.

– В этом году мы, наконец, подняли стоимость путевки. Один день содержания ребенка в санатории теперь стоит 890 вместо 850 рублей, – сообщила «Призыву» директор областного департамента образования Ольга Беляева. – Санаторный отдых проходит через электронные торги. В этом году заявилось много ивановских санаториев, но есть и владимирские.

Среди учреждений соседнего региона традиционно предоставляют места санатории «Решма», «Чайка», «Березовая роща», «Плес». Из наших – санаторий «Заклязьменский».

Кроме того, дети смогут поехать на Кубань. Родителям придется заплатить только 4000 рублей за проезд на ж/д транспорте.

Ежегодно департамент образования распределяет между муниципалитетами определенное число путевок. Квота для Владимира на 2017-й – 1180 человек.

В этом году санаторное лечение уже прошли 272 юных владимирца. В июне в санатории Ивановской, Владимирской области и Краснодарского края поедут еще 229 школьников из губернского центра. Свыше двух тысяч юных владимирцев подали заявки на бесплатное санаторное лечение.

Всех тех, кто не попадет в этом году, обещали внести в список на будущий год без очереди.

Всю необходимую информацию об оздоровлении детей в санаториях можно узнать по телефону 30-56-06.

Фото: http://v-dverca.ru/wp-content/image/chto-vzyat-s-soboy-v-artek.jpg