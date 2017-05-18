В новую школу под Гусь-Хрустальным закупают сейфы и диваны

Новая школа в поселке Великодворский Гусь-Хрустального района строится с прошлого года. На неё выделены деньги из федерального и областного бюджетов. В общей сумме – 263 млн рублей. Двухэтажное здание уже возведено, Сейчас подрядчик ведёт отделку помещений.

– В классах и рекреациях кладут плитку, красят стены. На улице строят детские площадки. Строители занялись благоустройством территории, – сообщил «Призыву» глава администрации поселка Великодворский Юрий Ухваткин.

Юрий Сергеевич рассказал, что дети и родители с нетерпением ждут переезда в новое здание школы. В Великодворском работает одна средняя общеобразовательная школа, два здания которой построены в прошлом веке. Из неё все ученики переедут уже в новом учебном году. Новое здание рассчитано на 200 школьников и 90 детсадовцев.

На электронной площадке госзакупок уже появился один из первых контрактов на покупку мебели для этой школы. На 1,7 млн рублей закупят модную мебель для актового зала. В списке – 40 двухместных и трехместных кресел, 20 диванов, 15 витрин для кубков (школа готовится к большим победам!), 60 различных стендов, 20 классных трибун, 15 столов.

Для школы ещё закупят 7 сейфов и столько же зеркал. Прямо выставочная галерея! По словам главы поселковой администрации, это будет школа, которой может позавидовать и областной центр.