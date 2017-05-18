На Егорова ночью горела пятиэтажка

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Егорова, 9 областного центра поступило на пульт спасателей МЧС сегодня ночью в 03.36. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Владимирского гарнизона.

Уже через 4 минуты караул пожарно-спасательной части №3 начал борьбу с огнем. Практически одновременно с ним на место прибыли огнеборцы пожарно-спасательных частей №53 и №2.

Выяснилось, что горит одна из квартир на 4-м этаже, риск распространения огня на верхний этаж был очень высок, а подъезд был сильно задымлен. Спасатели приступили к эвакуации жителей, самостоятельно покинуть опасную зону смогли не все.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, с четвертого этажа была спасена хозяйка квартиры, а с пятого этажа огнеборцы спасли пожилую женщину и мужчину. Ещё шесть человек были эвакуированы.

Трое спасённых огнеборцами пострадали на пожаре. Женщина 1959-го года рождения получила ожоги второй степени, мужчина 1961-го года рождения и женщина 1940-го года рождения получили отравление угарным газом.

Пожар был ликвидирован в 04-05. В результате пожара сгорело имущество и внутренняя отделка квартиры на площади 12-ти квадратных метров. Для тушения пожара от МЧС были привлечены 22 человека и 8 единиц техники, работали 3 звена газодымозащитной службы.

В чрезвычайном ведомстве отмечают, что оперативная и грамотная работа пожарных, безошибочная расстановка сил и средств позволили быстро справиться с огнём и предельно минимизировать последствия пожара.

Фото: http://33.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5304299/