Большой финал интеллектуального турнира

В течение всего учебного года юные краеведы Владимирской области боролись за право выйти в финал четвертого сезона серии интеллектуальных турниров, который стал знаковым мероприятием проекта «Туристическая инициатива». В районных центрах проходили отборочные этапы, победители которых собрались во Владимире, чтобы узнать, кто станет интеллектуальным лидером 2017 года.

– Знание истории родного края, любовь к своей малой родине, уважение к великим землякам являются духовной основой общества, – считает депутат Государственной Думы РФ, председатель общественной организации «Милосердие и порядок» Григорий Аникеев. – Поэтому мы разработали целую систему мероприятий, направленных на приобщение подрастающего поколения к изучению краеведения. Такие турниры позволяют школьникам ощутить свою причастность к истории нашей страны, проникнуться уважением к ее прошлому и думать о будущем.

Лучшие из лучших

В финал вышли команды «Новляне» из Новосельской школы Суздальского района, «Все – вместе!» из школы № 17 города Петушки, «Стрельцы» из александровской школы №13, «Данутинцы» из Данутинской школы Киржачского района, «Прометей» из школы № 5 города Кольчугино, «В поисках истины» из школы № 3 города Юрьев-Польского, «Дети Владимирского края» судогодской школы № 2 и «Мыслители» из школы № 4 города Собинки.

Многие из них впервые участвуют в турнире областного уровня и немного волнуются. Заместитель директора по воспитательной работе Данутинской школы Оксана Силкина поделилась своими впечатлениями о выходе в финал.

– Мы с ребятами очень рады принять участие в завершающем этапе этого замечательного конкурса, – говорит она. – Тема краеведения для нас очень важна и актуальна, этой работе мы уделяем большое внимание. При подготовке к турниру наши дети узнали очень много нового не только о Киржачской земле, но и о других районах Владимирской области. На таком высоком уровне мы играем впервые, для нас это – неоценимый опыт, о котором мы обязательно расскажем учащимся нашей школы. Пусть и они стремятся к достижению поставленных целей, понимают, что благодаря усердию, желанию получать новые знания можно многого добиться.

В финале ребята представили на суд жюри домашнее задание – творческое выступление в формате «рекламной зарисовки» об уникальности своей малой родины. Затем участникам предложили интеллектуальное состязание: по фрагментам фотографий достопримечательностей городов и районов, выдающихся людей, которые там родились, узнать ту или иную территорию Владимирской области. Сложнее было отгадать фамилии известных земляков, зашифрованные в ребусах. Но ребята справились и с этим заданием. Конкурс доказал: районы нашего региона имеют богатую историю и могут по праву гордиться ею.

– При подготовке к турниру каждый участник конкурса взял определенную тему и постарался подробно разобраться в ней, -рассказывает учащаяся Данутинской школы Елизавета Плохова. -Я изучала биографии наших выдающихся земляков. Это и изобретатель телевидения Владимир Зворыкин, и основатель аэродинамики Николай Жуковский, и известный космонавт Валерий Кубасов. Эти люди прославили нашу Владимирскую землю, это наши герои, которыми мы гордимся.

Секрет успеха – дружная команда

Еще одним заданием финала стал конкурс красноречия. Капитаны команд рассказали, почему так важно любить свою малую родину. Максим Кашеваров из команды «Стрельцы» отметил, что именно с любви к родному краю, к месту, где ты родился и вырос, начинается любовь к большой стране, имя которой – Россия.

– Мы чувствуем большую ответственность, потому что отстаиваем честь нашего Александровского района, – говорит Максим. – Знать историю своего родного края – это очень важно, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы выступить на достойном уровне. Кроме того, это еще и отличная возможность с пользой провести время в приятной и дружной компании.

Член жюри, руководитель интеллектуального клуба «Тимметрия» Артем Черней, уверен:

все финалисты – уже победители.

– Структура турниров приучает ребят к настоящей конкуренции, – говорит он. – Это полезный навык, который позволит им самореализоваться, личностно расти, строить будущую карьеру и добиваться успеха во взрослой жизни.

На протяжении всего конкурса большую помощь и поддержку ребятам оказали педагоги. Они переживали за школьников и во время финала.

– Очень интересный турнир с непростыми вопросами. Но мы не ищем легких путей и всегда стремимся к большему. Это нас воодушевляет и мобилизует, – говорит учитель истории и обществознания кольчугинской школы № 5 Юлия Бобкова. -Именно краеведение закладывает любовь к родине, трепетное отношение к ней. Я уверена, что и дети при подготовке прониклись любовью к своему краю и, конечно, получили новые знания. Мы очень благодарны Григорию Викторовичу Аникееву за реализацию таких программ, за его искреннее стремление разбудить в наших детях теплое чувство любви и уважения к своей родной земле.

Поздравляем победителей!

• Гран-при – команда «Все – вместе!» (г. Петушки),

• I место – «Дети Владимирского края» (г. Судогда),

• II место – «Данутинцы» (д. Данутино Киржачского района),

• III место – команда «Прометей» (г. Кольчугино).