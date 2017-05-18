Ковровчанин угнал машину, чтобы добраться домой

Автомобиль «ГАЗ-3302», припаркованный на территории предприятия в районной деревне Кузнечиха, ковровчанин угнал поздно вечером 14 мая.

Задержанный сотрудниками полиции 27-летний местный житель пояснил, что решил воспользоваться автомобилем, чтобы доехать до дома, так как его мотоцикл сломался. До дома злоумышленник не доехал, не справился с управлением и опрокинулся в кювет в районе деревни Ручей. В результате ДТП водитель не пострадал.

В ходе проверки документов полицейские установили, что молодой человек имеет судимость за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения и в настоящее время лишен водительских прав.

В похожей ситуации оказался и 23-летний житель Юрьев – Польского района .

12 мая в дежурную часть полиции с заявлением об угоне автомобиля «Nissan Primera» обратился 19-летний житель Коврова. Молодой человек пояснил, что накануне вечером он дал ключи от своей машины приятелю, который планировал переночевать в ней, однако утром не обнаружил иномарку на месте. На звонки друг не отвечал.

В этот же день заявленная в угон автомашина была обнаружена полицейскими в кювете в Вязниковском районе со следами ДТП. А через некоторое время был задержан и сам подозреваемый, житель Юрьев – Польского района.

Выяснилось, что задержанный решил прокатиться на машине. По дороге молодой человек заехал в бар, после чего продолжил движение. Вернуться на стоянку ему не удалось – не справившись с управлением, парень, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, съехал в кювет, при этом получив легкие травмы.

По факту угона автомобилей возбуждены уголовные дела. Угонщики находятся под подпиской о невыезде.

Фото: https://33.мвд.рф/