Ожидаются сокращения на ковровском предприятии, работающем «на космос»

Из неофициальных источников стало известно, что в ковровском КБ «Арматура» – филиале Государственного Космического Научно-Производственного Центра имени М.В.Хруничева, единственном предприятии Владимирской области, работающим «на космос», грядут серьезные сокращения персонала.

Пока речь идет примерно о 200 сотрудниках, которые могут лишиться работы в недалеком будущем, притом, что всего в КБА занято от 1200 до 1400 человек.

И, похоже, данное сокращение далеко не последнее, так как опять-таки по неофициальным данным до конца 2017 года в ковровским филиале ГК НПЦ имени М. В. Хруничева могут высвободиться еще сотни человек – вплоть до половины численности коллектива.

С 1997 года КБ «Арматура» вошло в состав ГК НПЦ имени М. В. Хруничева, по сути, став филиалом госкомпании. Поэтому планы реорганизации КБА утверждаются не в Коврове и даже не в 33-м регионе. Совсем недавно, в июле 2016 года КБ «Арматура» с размахом отметило свое 60-летие, и для ковровчан неприятные известия о возможных сокращениях стали особенно неожиданными.

Между тем оптимизация структуры ГК НПЦ имени М. В. Хруничева уже идет полным ходом с 2015 года в рамках масштабной реформы Центра после прихода туда новой команды руководителей, в результате которых планируется увеличить производительность труда в 3 раза к 2018 году.

По данным СМИ, только в центральном московском офисе Центра имени Хруничева было сокращено около 600 управленцев (50 % от прежней численности), на «Ракетно-космическом заводе» («РКЗ») в Филях на западе Москвы сокращены примерно 2000 человек из 7000 работников (в соцсетях приводятся и большие цифры, не менее 30% от общего числа персонала), говорилось также о возможном сокращении штата конструкторского бюро «Салют» примерно на 20-25 %.

Из занимаемых «РКЗ» 144 гектаров земли в Филевской пойме (в излучине между Москва-Сити и Мневниками к северу от ПКиО «Фили») 100 га будут освобождены предприятием в связи с переносом производства ракет «Протон» в Омск – в ПО «Полет». В Филях останется сборка «Протонов» и разгонных блоков. Новые ракеты «Ангара» планируется собирать в Омске. Уже заключена сделка с «Внешэкономбанком», который получил права на использование с 2017-2018 гг. данных земель, оформленных в залог по кредиту на 37 млрд рублей.

О намерении реализовать права на землю в обмен на сумму порядка 35 млрд рублей ранее заявлял руководитель Центра имени Хруничева Андрей Калиновский.

– На предприятии дефицит финансовых средств, вся наша продукция продана на два с половиной года вперед, а деньги уже получены и потрачены, – говорил он в интервью «Известиям» более двух лет назад, когда начиналась пресловутая оптимизация. – То есть практически нам надо 2 года заниматься производственной деятельностью при полном отсутствии прихода финансовых средств…

По данным СМИ, операции с землей по расчетам должны дать возможность погасить часть долгов Центра имени Хруничева, но и после этого предприятие останется должно кредиторам около 20 млрд рублей.

Кроме того, в 2016 – начале 2017 гг. «Роскосмос» подал судебные иски к Центру имени Хруничева более чем на 3,6 млрд рублей из-за того, что не были выполнены договорные обязательства по поставкам ракетно-космической техники и выполнению опытно-конструкторских работ. В то же время государство резко снизило количество заказов на ракеты «Протон». Поэтому финансовые трудности Центру имени Хруничева преодолеть весьма непросто.

К тому же репутацию данной компании существенно подпортил недавний скандал «космического масштаба», когда в конце января 2017 года выяснилось, что «Воронежский механический завод», являвшийся филиалом Центра имени Хруничева, производил бракованные двигатели для ракет-носителей «Протон», что привело в ряду аварий при космических запусках (в том числе к падению грузового космического корабля «Прогресс» 1 декабря 2016 года).

В итоге «Роскосмос» принял решение отозвать уже произведенные двигатели тяжелой ракеты «Протон» – основной российской тяжелой ракеты-носителя, так как сборку двигателей «Воронежский механический завод» осуществлял с использованием «неликвидных компонентов». Число отозванных двигателей – 71.

Их решено перебирать, что скажется на сроках пусков «Протонов»: первый старт с Байконура, по самым оптимистичным прогнозам, состоится не ранее лета, хотя прежде был запланирован на февраль. Для преодоления криза «Воронежский механический завод» передан из состава ГКНПЦ им. М.В. Хруничева под управление научно-производственного объединения «Энергомаш».

В подобной непростой ситуации, оптимизация, предусматривающая, помимо прочего, сокращение персонала, по-видимому, дошла и до Коврова, где КБ «Арматура» длительное время, в том числе и в «лихие 90-е», считалось островком экономической стабильности.

Там сложились целые семейные династии из нескольких поколений сотрудников. Поэтому «резать по живому», сокращая людей, на этом предприятии будет особенно непросто. К тому же там трудится немало специалистов, которые в Коврове вряд ли смогут оказаться востребованы на предприятиях иного профиля.

Значительную часть составляют сотрудники предпенсионного возраста, которым в случае сокращения найти работу будет особенно сложно. Неудивительно, что обстановка на предприятии достаточно нервная, так как неизвестность и неопределенные перспективы отнюдь не способствуют энтузиазму.

А. Калиновский во второй половине апреля 2017 года охарактеризовал «Коммерсанту» нынешнюю ситуацию в Центре имени Хруничева так: «Сейчас идет этап модернизации, подразумевающий основные преобразования на производстве. Я думаю, что окончательный облик производственной структуры выстроится в конце 2018 – середине 2019 года. После этого начнется устойчивое развитие».

Вероятно, к 2018 году окончательно выяснится, сколько работников останется в КБ «Арматура» и кто именно. Пока же коллективу КБА можно только посочувствовать.

Справка. КБ «Арматура» ведет свою историю с конструкторского бюро нынешнего «Завода имени В. А. Дегтярева», которое с 1956 года стало отдельным самостоятельным предприятием. Начиная с 1960-х гг., КБА занималось созданием систем газоснабжения стартовых и технических комплексов, а также разработкой агрегатов стыковки и отвода коммуникаций для ракет-носителей различного назначения. Отечественный «челнок» «Буран», космические аппараты по темам «Астрон», «Венера», «Марс», «Фобос» – в эти и многие другие разработки ковровские конструкторы внесли свой весомый вклад.