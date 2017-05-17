Компания «Ремонт экспресс» запустила канал с видеоотзывами клиентов

Живое видео более правдиво передает результат проделанной работы, чем отретушированные фотографии, а приправленные эмоциями заказчика видеоотзывы уже с первых секунд завоевывают доверие.

Когда дело идет о ремонте квартиры лучше один раз увидеть, чем несколько раз прочитать. Большинство работ компании «Ремонт Экспресс» теперь можно не только посмотреть в формате классического фотопортфолио на Remontexpress.ru, но и в формате видеороликов на youtube.com.

Специалисты «Ремонт Экспресс» благодаря своему весьма солидному опыту готовы взяться даже за воплощение весьма нестандартных идей. Все начинается с выезда замерщика. Затем составляется смета, заключается договор. При необходимости здесь составят дизайн-проект. Возможен как капитальный, так и косметический ремонт, ремонт всей квартиры или только одной команды. Цены на ремонт квартиры под ключ начинаются от 6 100 руб/кв м, на косметический – от 3600 руб/кв м. «Ремонт Экспресс» работает и с жилой, и с коммерческой недвижимостью, осуществляет ремонт и отделку загородных домов.

Вот один из отзывов благодарных клиентов, в просторной квартире которых был проведен капитальный ремонт, обустроен зимний сад:

«Так получилось, что каждая комната у нас в своем стиле. Кухня-гостиная выполнена в скандинавском стиле, спальная комната – в стиле санторини (очень красивые бело-голубые тона и яркое солнце). Наш сын Максим говорит: «Мама, так получилось, что каждая комната в том стиле, в котором тебе нравится». Кабинет у нас в парижском стиле. Моя комната это сказочные лес, а комната старшего сына в строгом стиле, в стиле физика, который много работает и не обращает внимание ни на украшения, ни на декор… На балконе будет зимний сад: тут теплый пол, трёхслойное окно. Мы надеемся, что здесь будет тепло зимой, мы не будет здесь обуваться, и здесь будут расти тропические растения».

На видеоканале «Ремонт Экспресс» не только ролики с отзывами. Здесь также матер-классы, записи с ходом работ с реальных объектов.

Несколько аргументов в пользу компании «Ремонт Экспресс»:

оплата по факту или в рассрочку;

строгое соблюдение сроков;

фиксированные цены (смета не меняется);

гарантия один год;

мастера граждане РФ и РБ с опытом работы от пяти лет;

возможность приобретения стройматериалов по ценам производителя.

«Ремонт Экспресс» – профессиональный подход к ремонту любого уровня сложности.