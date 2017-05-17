Tele2 увеличила пакеты интернет-трафика абонентам двух новых тарифов

Tele2 обновила тарифы «Мой онлайн» и «Мой онлайн+» для всех клиентов во Владимирской области. Теперь они включают больший объем интернет-трафика за ту же абонентскую плату, при этом остальные параметры тарифов остались неизменными.

С 17 мая 2017 года на тарифном плане «Мой онлайн» объем интернет-трафика увеличился с 5 Гб до 10 Гб. Абонентская плата останется прежней – 299 рублей в месяц. Клиенты с тарифом «Мой онлайн+» вместо 7 Гб получат интернет-пакет в 25 Гб, абонентская плата также не меняется и составит 499 рублей в месяц.

Тарифные планы Tele2 «Мой онлайн» и «Мой онлайн+» разработаны для активных пользователей мобильного интернета. За доступную абонентскую плату они включают внушительный объем интернет-трафика и пакеты минут для звонков на номера Владимирской области – по 300 и 600 минут соответственно.

Также пользователям этих тарифных планов доступны специальные возможности – бесплатный просмотр ленты новостей, отправка и получение сообщений и пересылка файлов в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники» и мессенджерах WhatsApp и Viber. Звонки на номера Tele2 всей России бесплатны и не расходуют основной пакет минут, а в поездках по стране (кроме респ. Крым и г. Севастополь) интернет тарифицируется, как в домашнем регионе и все входящие звонки бесплатны. По-прежнему остатки минут, SMS и гигабайтов переносятся на следующий месяц.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2:

«Tele2 всегда с особым вниманием относится к потребностям абонентов и учитывает клиентский опыт, собирая и отрабатывая отзывы пользователей в звонковом центре, веб-чате, по электронной почте, в соцсетях. Новые тарифы линейки «Мой Tele2» с первых дней продемонстрировали популярность резким ростом числа переходов и подключений. Но несмотря на такой отклик часть пользователей «тяжелых» пакетных тарифов «Мой онлайн» и «Мой онлайн+» оставляли пожелания по увеличению пакета интернета. Также мы получили часть таких отзывов на прошедшем 21 апреля «Дне открытых людей». Популярность мобильного интернета быстро растет: за последний год среднесуточный объем используемого интернет-трафика увеличился в несколько раз, поэтому мы решили пойти навстречу абонентам и сделать тарифы еще удобнее и выгоднее».

Действующим клиентам увеличенный пакет интернет-трафика будет предоставляться с момента ближайшего списания абонентской платы. Подключиться с красивым номером и новым тарифным планом можно в интернет-магазине Tele2 на vladimir.shop.tele2.ru, при этом клиент может самостоятельно забрать номер в удобное время в одной из точек самовывоза или заказать бесплатную курьерскую доставку на дом или в офис. Также простые, серебряные или золотые номера с новыми тарифами доступны для покупки во всех салонах связи Tele2 Владимирской области.