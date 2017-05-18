Дом, в котором говорят по-английски и живут дружной семьёй

Накануне этого события «Призыв» встретился с его директором Галиной Петровной Алтонен, чтобы узнать, почему её учебное заведение является уникальным не только во Владимирской области, но и, пожалуй, во всем ЦФО.

Хоум или хауз

– Заметьте, что мы называемся именно «American home», а не «American house», – с первых слов интервью отмечает Галина Петровна. – То есть не просто «дом» как строение, а нечто большее – как гостеприимное место, где всегда рады каждому, кому интересен английский язык, английская культура.

Сегодня в образовательном центре насчитывается около 500 учащихся. Костяк преподавателей составляют носители языка, то есть те, для кого английский является родным.

– Отбор преподавателей у нас очень серьезный, – говорит Галина Алтонен. – Во-первых, все они должны окончить вуз и иметь сертификат преподавателя английского языка как иностранного. Во-вторых, предоставить нам три рекомендации (две от профессоров и одну с места работы). Затем мы общаемся с ними по Скайпу, определяем характер претендентов, человеческие качества. Выбираем наиболее гибких и интересных. А когда наши будущие преподаватели прибывают, мы дополнительно готовим их к занятиям по нашим собственным методикам.

В «Американский дом» часто приезжают на экскурсии школьники. Недавно были из Гусь-Хрустального, из Петушков, из села Порецкое (Суздальский район). Ребятам любопытно познакомиться с настоящими американцами, проверить, понимают они их или нет.

– Наши преподаватели сами частые гости владимирских школ, – отмечает Галина Петровна. – Например, в промышленно-коммерческом лицее города Владимира ежегодно проводится День науки, и на нем всегда с презентациями присутствуют представители «Американского дома». Мы не конкуренты школам, а помогаем им решать главную задачу – повышение успеваемости учащихся.



Бейсболка Трампа? Обсудим!

– С самого начала работы «Американского дома» мы решили, что важно не просто изучать язык, но и общаться на нем. Так возникла идея субботних вечеров для студентов, – рассказывает Галина Алтонен. – Все вместе мы отмечаем американские праздники: Хэллоуин, День Святого Валентина, Марди Гра. Кроме того, преподаватели и студенты вместе смотрят фильмы и обсуждают их. Особенной любовью тех, кто учится в «Американском доме», пользуются бесплатные лекции наших учителей — они также проходят по субботам. Ну а две последние субботы апреля мы посвящаем уже отрытым публичным лекциям, на которые приглашаются все горожане.

Лекции идут нон-стопом, поочередно их читают несколько преподавателей. Темы – самые разные. Например, Эндрю Морс является поклонником буддизма, несколько лет жил в Китае. Его лекция была о технике медитации в буддистской традиции. Сиерра Бримхолл рассказывала о шляпах политиков – от Авраама Линкольна с его цилиндром до Дональда Трампа с бейсболкой. Скотт Буххольц вместе со слушателями разобрал самые популярные американские интернет-мемы.

– Нет ли ощущений, что большая часть слушателей определенную долю сказанного не понимает? – спрашиваю я.

– Примечательно, что на такие лекции приходят даже студенты с начальным уровнем знания языка или даже те, кто у нас еще не обучается. Им интересно! Преподаватели хорошо владеют русским, и после лекции, в случае необходимости, могут индивидуально пояснить значение тех или иных слов или оборотов. В результате мозг начинает работать, и люди начинают воспринимать английскую речь не как «тарабаршину», а как осмысленную конструкцию. В таком свободном общении снимаются и психологические, и языковые барьеры.

Тысячи километров – для благого дела

– «Американский дом» с самого начала играл заметную роль в социально-культурной жизни Владимира. К примеру, мы уже третий десяток лет ежегодно организуем спортивные мероприятия на призы «Американского дома». Обычно в июне или в августе в детском лагере «Дружба» (близ р. Колокши) проходят соревнования по стритболу. Участие в них принимают десятки команд со всего Владимирского края. Награждаем буквально каждого ребенка, а первые три команды получают особые призы.

В сентябре или начале октября на базе ВлГУ также проходят женские межрегиональные турниры по стритболу. К нам приезжают команды из Иваново, Подмосковья, Калуги, много команд и из Владимирской области.

– Занимаетесь ли волонтерской работой?

– Вместе с преподавателем Вандербильтского университета (шт. Иллинойс) Дэвидом Джонсоном мы реализуем проект «Каникулы с пользой». Американские студенты приезжают во Владимир на собственные средства, чтобы поработать волонтерами на тех участках, которые мы предложим. Недостатка в желающих нет. Уже на начало июня мы запланировали поездку в Камешковский район. Вместе с молодежью из Георгиевского прихода и турклуба «Велес» волонтеры из США будут убирать территорию близ церкви Смоленской иконы Божией Матери, которая вот уже долгие годы находится в запустении.

Волонтеры «Американского дома» сотрудничают с общественной организацией «АРДИ «Свет», помогают с ремонтом центру помощи молодым семьям с детьми с особенностями развития «Мишутка и его друзья». Работают с Домом ветеранов во Владимире и Домом малютки. Их никто не просит это делать, никто не платит деньги. Они сами приезжают за тысячи километров, потому что хотят работать на общество. Люди верят, что, к какой бы национальности ни принадлежал человек, у всех у нас есть одна родина – наша планета Земля.

Пришел. Увидел. Выучил.

Чтобы поступить на учебу в «Американский дом», нужно пройти бесплатное тестирование. Письменные и устные ответы на различные вопросы помогут подобрать нужный уровень обучения. Всего уровней пять: Z, A, B, C, D, внутри каждого – дополнительно от двух до трех подуровней.

После прохождения каждого уровня учащимся выдается сертификат установленного образца. Самым успешным студентам «Американского дома» он помогает поступить в столичные вузы на курсы, которые ведутся на английском языке.

Сотрудникам организаций сертификат поможет продвинуться по карьерной лестнице или начать карьеру в новой отрасли, связанной с интенсивным использованием языка.

Победитель конкурса будет обучаться бесплатно!

В честь своего дня рождения «Американский дом» организует конкурс. Чтобы принять в нем участие, нужно поздравить это учебное заведение максимально креативно. Форма поздравления любая – от яркого видеоролика до любопытной фотографии или оригинального письма. Узнать подробности можно на сайте «Американского дома»: www.ah33.ru/konkurs. Работы принимаются до 31 мая, а итоги конкурса будут подведены 3 июня – на празднике, который «Американский дом» проведет по адресу: ул. Федосеева, 5. Победители получат скидку 100% на обучение английскому языку в течение семестра.

Организаторы юбилейных торжеств уверяют, что без подарков и хорошего настроения в этот день не уйдет никто. В программе праздника запланированы мастер-классы, концертные выступления, кулинарное шоу, а также экскурсия по «Американскому дому».

Подготовил Алексей ВОЛОВИКОВ