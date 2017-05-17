Во Владимире по делу «Инвест-мастера» потерпевшими признаны 815 человек

Как сообщило Следственное управление СК РФ по Владимирской области, завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов потребительского общества «Инвест-Мастер», обвиняемых в совершении экономических преступлений

Дело возбуждено в отношении Сергея Елесина (известный владимирский предприниматель, он ушел из жизни в августе 2014 года), Игоря Капустина, Романа Монахова и Елены Палухиной.

В рамках уголовного дела, сообщает следствие, в зависимости от роли каждого фигурантам предъявлено обвинение в хищении денежных средств вкладчиков, незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем (ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 2 ст. 172, п. «а,б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).

Следователь СК России по уголовному делу признал потерпевшими от противоправных действий организаторов «Инвест-мастера» 815 граждан, по оценкам следствия сумма причиненного им ущерба составила около 236 миллионов рублей.

По делу проведен значительный объем следственных и процессуальных действий по закреплению доказательственной базы, допрошено около одной тысячи человек, проведено 13 судебных бухгалтерских, финансово-экономических, оценочных экспертиз.

По версии следствия, в 2005 году Елесин решил зарегистрировать потребительское общество и путем агрессивной рекламной компании, создания большого количества офисов на территории Владимирской области активно привлекать личные сбережения граждан под видом вкладов (займов) под выплату высоких процентов. По сути, деятельность общества заключалась в осуществлении принципа «финансовой пирамиды».

Осознавая, что задуманная масштабность действий потребует участия помощников, весной 2006 года он вовлек в деятельность Капустина, определив ему роль председателя правления «Инвест-мастера», в качестве пайщиков выступили пять подконтрольных Елесину юридических лиц с номинальными руководителями из числа родственников и близких знакомых.

Для создания видимости прибыльности и привлекательности потребительского общества вкладчикам предоставлялась ложная информация о развитии инвестиционных проектов «Инвест-мастера», в том числе по приобретению на заемные деньги здания кинотеатра «Русь» с последующим получением выгодного стабильного дохода.

Деньги от населения принимались по различным видам вкладов «Стандартный», «Пенсионный», «Капитал», «Инвестиционный», по условиям договоров сулилась выгода свыше 20 процентов годовых.

Из корыстных побуждений естественно умалчивался тот факт, что с первого июля 2007 года и в последующей деятельности «Инвест-мастер» являлся убыточным и несостоятельным.

Злоупотребляя доверием граждан, с 10 июля 2006 по 24 ноября 2011 года на условиях договоров займа в офисных помещениях в городах Владимир, Гусь-Хрустальный и Ковров Елесин и соучастники мошеннической схемы безвозмездно и противоправно изъяли (похитили) личные денежные средства 815 граждан на общую сумму около 236 миллионов рублей.

Организаторы потребительского общества «Инвест-мастер» по всем признакам без специального разрешения (лицензии) осуществляли незаконную банковскую деятельность, в результате которой по оценкам следствия привлекли в оборот денежные средства населения размере почти в 2,5 миллиарда рублей.

Кроме того, в целях придания видимости законности потребительского общества и легализации денежных средств, добытых преступны путем, соучастники в 2008-2009 годах провели серию фиктивных сделок по завладению зданием кинотеатра «Русь» и земельным участком под нежилым строением. В декабре 2009 и июне 2010 года Елесин, Монахов и Палухина сумели зарегистрировать право собственности на доли в имущественном комплексе, которыми распоряжались по своему усмотрению при осуществлении предпринимательской деятельности.

В рамках расследования уголовного дела следователем СК России приняты меры, направленные на обеспечение возмещения ущерба, причиненного гражданам, и исполнение приговора, в судебном порядке арестован имущественный комплекс «Русь-кино», несколько офисных помещений и коммерческих строений, принадлежащих фигурантам, оценочная стоимость арестованного имущества более чем достаточная для восстановления нарушенных интересов государства и граждан.

Как отмечает Следственное управление, в отношении Монахова и Палухиной уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Уголовное дело объемом в 215 томов в отношении Капустина и Елесина, умершего в августе 2014 года, интересы которого представляет его супруга и адвокат, передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.

Расследование шло в тесном взаимодействии с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области.

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