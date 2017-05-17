Столовая владимирской мэрии взялась за организацию пикников

Для увеличения доходности городские власти дали возможность ведомственной столовой расширить ассортимент услуг и работать вне пределов своей постоянной дислокации.

Муниципальное предприятие «Столовая «Надежда» находится в здании администрации города Владимира на Горького, 36. Сейчас её основной контингент – местные чиновники, а также работники офисов, расположенных по соседству. В числе VIP-клиентов столовой – глава администрации Андрей Шохин, глава города Ольга Деева и их замы.

Но питание столоначальников, даже занимающих весьма высокие должности, не приносит больших доходов. Товарооборот учреждения в прошлом году упал на 8,7%, а чистая прибыль за весь 2016-й составила всего 20 тысяч рублей.

Свадеб, банкетов прочих торжеств, а также поминальных обедов казённая точка общепита не практикует, поэтому ей приходится искать другие источники дохода. Сейчас, например, наравне со многими другими городскими ресторанами и кафе, столовая «Надежда» ввела комплексные обеды со скидками. Есть и персональная услуга для каждого постоянного посетителя – рассылка меню на электронную почту накануне очередного рабочего дня.

Но и этих мер недостаточно, чтобы повысить прибыль столовой. Поэтому в администрации решили позволить столовой приглашать клиентов «со стороны». Более того, столовая готова брать выездные заказы: с доставкой на природу или на дом.

Практика уже имеется: муниципальное предприятие активно участвует во всех мероприятиях города на открытом воздухе и в домах культуры по случаю памятных дат. Посетители довольны и ценами, и ассортиментом блюд.

Фото: http://kp-kremlevskiy.ru/wp-content/uploads/ 2015/11/23-08-1121972.jpg