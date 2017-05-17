В Гусь-Хрустальном двух детей сбили на «зебре»

Авария случилась в Гусь-Хрустальном на пешеходном переходе на улице Чапаева, поблизости от детского сада. 9-летняя девочка забрала из садика своего 5-летнего брата и пошла на пешеходный переход, ведущий к дому.
Дети, прежде чем выйти на «зебру», убедились, что подъезжавшая машина их пропускает. «Мицубиси-Лансер» остановилась, а вот сзади ехавший «УАЗ-Патриот» – не успел.
Отечественный внедорожник врезался в легковушку, от чего та продвинулась вперед и наехала на юных пешеходов. На место происшествия вызвали «скорую». Врачи оказали медпомощь детям. Обошлось без серьёзных последствий.
А сегодня на автодороге в Юрьев-Польском районе произошло ещё одно резонансное ДТП – с участием пассажирского автобуса. 25-летний водитель «ГАЗели» не вошел в крутой поворот и выскочил на встречную полосу, по которой двигался автобус «МАН».
От удара пострадали пятеро пассажиров автобуса, получивших различные травмы. Врачи скорой помощи никого не госпитализировали, медпомощь оказали на месте аварии.
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