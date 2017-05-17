Детей на Песочной порадовали не только песочницами

Во дворах Владимира насчитывается 700 детских площадок. Их обслуживают управляющие компании и ТСЖ. Новые конструкции для детского досуга появляются там, соответственно, за счёт собственников квартир, к чьим домам эти дворы относятся.

Обновление детских площадок идёт туго, во всяком случае, по отчётам, прозвучавшим во владимирском горсовете, в нынешнем году новые детские городки появятся лишь в 10 местах Владимира. Это уже произошло у дома № 13 по улице Песочной в микрорайоне Коммунар (там детский городок поставили в апреле), а у жителей дома № 55-а по улице Диктора Левитана аналогичное событие ожидается в июле.

В остальном детские площадки будут лишь дополняться новыми элементами, да и то под этим большинство «управляшек» имеют в виду строительство песочницы. Но такой же подход в 2017-м демонстрирует и муниципалитет, за которым числится 11 детских площадок в парках и скверах города. Там ни новых игровых элементов, ни нового покрытия на площадках не предвидится. Конструкции лишь подкрасят и подремонтируют.

Более того, администрация города не сдержала данного в прошлом году обещания по поводу обновления детского городка в сквере «Липки». На единственной детской площадке, расположенной в центральной части города, давно не ставили ни новых горок, ни качелей.

Мамочки жалуются, что давно пора убрать песок с площадки и застелить ее резиновым покрытием, как в парке «Дружба». И, кстати, отчитываясь перед депутатами горсовета о текущих ремонтах детских площадок, мэрия включила в список детских площадок и Никитский сквер. Кроме захудалого фонтана и лавочек там детской площадки отродясь не было. Зато чиновники сообщили, что состояние «мифического» места для ребятни вполне удовлетворительное.