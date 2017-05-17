Во Владимире пьяный таксист подвозил детей в школу

В рамках этой операции инспектора ГИБДД проводят сплошные проверки водителей. Сегодня утром с семи и до девяти утра 5 дополнительных экипажей ДПС работали у школ и детских садов города Владимира. Проверили порядка 400 машин.

Тех, где в салоне не было детей, сразу же отпускали. С водителями, перевозящими ребятню, беседовали. Напоминали правила перевозки детей, о важности удерживающих устройств и безопасности автокресел. Были и нарушители – дюжину наказали по всей строгости, выписав штраф в размере 3000 рублей.

Во время рейда в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение от сознательных граждан – они сообщили, что с Соколова-Соколенка выехал пьяный таксист: утром он покупал водку в магазине. Инспектора Владислав Солдаткин и Алексей Шпагилев задержали лихого водителя у школы – он подвозил детей! Высадил их у образовательного учреждения, собирался на отдых.

Таксист повинился перед инспекторами, сообщив, что его смена подходила к концу, он решил выполнить последний заказ и «шабашить». По словам инспекторов ДПС, мужчина с трудом выбрался из салона автомобиля.

Профилактическая операция «Внимание, дети!» проводится с 15 мая по 1 июня. Сплошные проверки у образовательных учреждений продолжатся и в других районах области.

К сведению, за 4 месяца на территории области зарегистрировано 59 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, в результате которых один ребенок погиб, 63 ребенка получили ранения.

Во Владимире в 12 ДТП пострадали 14 детей, в 8-ми случаях они были пассажирами. Из них в двух случаях детей перевозили без использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.