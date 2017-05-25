На ТНТ стартует новый сезон сериала «Полицейский с Рублевки»

Радость после новых назначений была бы безграничной, если бы работать им пришлось в сытой Барвихе, а не в обычном московском районе Бескудниково. Маршрут построен, а новые подчиненные из ОМВД «Бескудниково» — НЕТ.

МУХИЧ: «ЗА ЧТО ОНИ НАС ТАК НЕ ЛЮБЯТ?! МЫ ЖЕ ТОЖЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ!»

Старые уазики вместо «кайенов», стены, не видевшие ремонта, живущие на одну зарплату сотрудники ОМВД «Бескудниково». В такие невыносимые условия попадает Григорий Измайлов и лакшери-копы с Рублевки. Грише Измайлову порежут колеса на его новеньком «ягуаре», Яковлеву испоганят салон авто, даже безобидному Мухичу достанется от завистников. Но у Гриши Измайлова родится оригинальная идея, благодаря которой раз и навсегда прекратится беспредел бескудниковских коллег.

КРИСТИНА: «СЕКС И ЛЮБОВЬ ИДУТ В БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ»

Сопровождать Гришу в его московской ссылке будет бывшая элитная проститутка Кристина. В новом сезоне она раскроется в нескольких новых амплуа: Гриша Измайлов получит в ее лице любимую женщину, подруга Алена — прекрасного бизнес-партнера для своего нового дела, а Мухич — мудрого наставника, который будет подыскивать ему девушку для серьезных и длительных отношений.

ЯКОВЛЕВ: «ДЕМОН, ОТПРАВЛЯЙСЯ ОБРАТНО В АД!»

Начальника отдела Яковлева замучает бессонница, а в редкие минуты сна будут одолевать кошмары. Нервы ни к черту, на работе — ад, который возглавит предводитель тьмы — Гриша Измайлов. Вернувшийся из Суворовского училища сын подкинет проблем, представив отцу свою новую любовь. Естественно, здесь не обойдется без участия опера Измайлова.

НИКА: «Я ХОЧУ ПОЗНАКОМИТЬ ТЕБЯ СО СВОИМ ПАРНЕМ»

Сестренка Ника захочет познакомить брата Гришу со своим новым парнем. Но чем обернется тихий семейный ужин, будет ли он вообще тихим и какое впечатление на капитана Измайлова произведет молодой человек — об этом в новом сезоне киносериала.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ГДЕ-ТО В РАЙОНЕ ПЛАТФОРМЫ ОКРУЖНАЯ

Заскучавшие от бескудниковской рутины коллеги Гриши Измайлова решат развлечься, а заодно заработать денег. Полицейские создадут видеоблог «Крутые московские полиционеры». В своих роликах они будут рассказывать о трудовых буднях сотрудников ОМВД «Бескудниково».

ПРИДЕТСЯ ПОРАБОТАТЬ

Уже в первом эпизоде чрезвычайно изумленный Мухич примет заявление о краже 3500 рублей и передаст дело начальнику следственного отдела Грише Измайлову. И как настойчиво Мухич ни отмахивался от работы, даже предлагал потерпевшей 3500 из собственного кармана, та отказывалась забирать заявление. Следователю Мухичу, который никогда не пользовался зарплатной картой, совершенно невдомек, что такие ничтожные суммы могут служить поводом для подачи заявления.

ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВИЧ, ПРОДЮСЕР: «ВТОРОЙ СЕЗОН ПОЛУЧИЛСЯ БОЛЕЕ ЛЕГКИМ И СМЕШНЫМ»

— После первого сезона стало очевидно, что сформировалась классная пара Бурунов — Петров, и в новых сериях ставка сделана на них. Уникальное сочетание юмора и драмы, которое есть в нашем сериале, максимально реализовано во втором сезоне. Во время работы над ним было желание распоясаться еще больше. Хотелось максимально отпустить персонажей и дать им возможность ярче себя проявить. Когда у тебя есть такие прекрасные актеры, сделать это довольно просто.

Тот любовный треугольник, в который попал во втором сезоне герой Петрова, — это чистой воды драма. Обычно такие истории рассказываются с серьезным лицом, максимально сурово, все-таки отношения, судьбы людей… А в нашем случае удается переходить от серьезных тем к дико смешным. И этот переход получается благодаря одним и тем же персонажам, поэтому важно, чтобы актеры обладали огромным диапазоном: от комедии до драмы. Это очень непросто. Даже в советском кино далеко не все актеры имели такой потенциал. Можно вспомнить Леонова, и смешного, и драматичного, Папанова, Никулина. Эти актеры с одинаковым успехом снимались и в комедиях, и в серьезных историях. Режиссеру и автору сценария Илье Куликову вместе с актерами удается это сделать даже не в разных фильмах, а в рамках одного сериала.

И первый сезон, и второй базируются на том прекрасном знании жизни, ее реалий, которые Илья демонстрирует в других проектах ТНТ: «Закон каменных джунглей», «Чернобыль». Ему одинаково хорошо удается делать гомерически смешные, гротескные истории, как второй сезон «Полицейского с Рублевки», и серьезные, драматические, как второй сезон «ЗКД».

Уже написана первая серия третьего сезона. Такое нечасто бывает, когда продолжение фильма или второй сезон сериала бывает лучше первого.

ЕВГЕНИЙ НИКИШОВ, ПРОДЮСЕР: «ИСТОРИЯ СТАЛА БОЛЕЕ ШИРОКОЙ, БОЛЕЕ НАРОДНОЙ»

— Когда эта прекрасная команда с Рублевки десантировалась в Бескудниково, появилось большое количество сюжетов, которые мы не могли себе позволить в условиях Барвихи. Взаимодействие рублевских с обычными людьми, столкновения в быту создают массу новых, неожиданных историй. В самом первом эпизоде Гриша помогает простой женщине найти небольшую украденную сумму. Это выглядит по-человечески: с одной стороны — смешно, с другой — очень лирично. Мы надеемся расширить аудиторию за счет того, что телезрители в персонажах будут узнавать себя и увидят не абстрактную недосягаемую гламурную жизнь Барвихи, а жизнь обычных людей. Отношения между основными персонажами стали глубже, интереснее, их мотивации станут понятнее, истории интереснее. Второй сезон стал более смешным, но вместе с этим появилась глубина и в хорошем смысле — социальность.

ИЛЬЯ КУЛИКОВ, АВТОР СЦЕНАРИЯ, РЕЖИССЕР: «МЫ ХОТЕЛИ СДЕЛАТЬ ИЗ СЕРИАЛА МИКС ГРОТЕСКА И РЕАЛЬНОСТИ»

Будут ли в продолжении «Полицейского с Рублевки» какие-то глобальные изменения по сравнению с первым сезоном?

— Глобально, конечно, без изменений. Зрители увидят продолжение, знакомый, любимый сериал, в котором присутствует и смешное, и драматическое… Но очень сильно изменится антураж — главные герои переезжают из Барвихи в обычный район Москвы, в Бескудниково. Новый сезон будет очень насыщен событиями.

Получается, что социальный мотив «богатые — бедные» ушел, в чем главный конфликт нового сезона?

— Да, мы добавили новый конфликт. Полицейские попадают в бедный район, и здесь им нужно по-настоящему работать. Если в Барвихе они просто дурачились, то здесь людям, что называется, в натуре плохо. Сначала они над новыми делами подшучивают, а далее им становится горько — приходится вкалывать. И это несмотря на то, что они все равно продолжают дурачиться, а некоторые из них даже становятся успешными видеоблогерами.

Быстро ли в новом сезоне Грише Измайлову удастся довести до нервного срыва начальника отдела Яковлева, которого прекрасно сыграл Сергей Бурунов?

— В одном из эпизодов появляется сын Яковлева, которого Гриша сразу же подговаривает разыграть отца. Яковлев и правда уже хватается за парабеллум и готовится застрелиться, Гриша попытается его удержать. Но вот получится ли у него?

Были после первого сезона какие-нибудь отзывы от полиции?

— Из полицейских все адекватно реагируют, если и был какой-то негатив, то он шел от людей, не связанных с силовыми структурами. У наших полицейских прекрасное чувство юмора. Основные комментарии от полицейских касались сцен, где Измайлов доводит Яковлева: «Да я со своим начальником так еще года три назад общался».

Переаттестация сыграла какой-то положительный момент или в нашей стране по-прежнему все происходит так, как показано в сериале?

— В нашем сериале показано скорее кривое зеркало, гипертрофированная реальность, где-то работает сатира, где-то просто юмор. Одна из причин успеха «Полицейского с Рублевки» — это узнаваемость и хороший юмор, я надеюсь. Мы хотели сделать из сериала микс гротеска и реальности. Гротеск — в антураже, а правда — в ядре, в характере. Поступки людей, их взаимоотношения нигде не преувеличены, разве что в сценах с издевательствами Гриши Измайлова над Яковлевым.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ, АКТЕР



Есть ощущение, что после первого сезона хочется что-то поправить? Или выполнили план на 200%?

— Мне сложно судить. В первом сезоне было много импровизации. Во втором она тоже сохранится, но Илья Куликов (сценарист и режиссер проекта) писал новые серии, отталкиваясь от меня. От актера, с которым он познакомился. От тех импровизаций, которые мы придумали раньше. Второй сезон добавил в плане драматургии отношений Гриши с женщинами. Будет более глубокое погружение в личное пространство героя — и это не вызывает столько смеха, сколько обычная жизнь Гриши. Зрителю увлекательно будет понаблюдать за ним в разных проявлениях. Думаю, в какие бы обстоятельства мой герой ни попал, смотреть на него будет всегда интересно.

Новые серии подразумевают трансформацию вашего героя? И вообще — стремится ли он к изменениям?

— Персонаж с точки зрения драматургии непростой. И непредсказуемый. То, куда его выводит жизнь и окружающие люди, зачастую загадка для меня самого. Наблюдаю и удивляюсь — ничего себе! Могу сказать, что Гриша сохранит юмор, для него это важно. Он привык жить яркой жизнью, не хочет размениваться на скучную и тусклую обыденность. Гриша живет смело, честно, ярко и поступает справедливо. Пожалуй, это и есть его развитие.

Похож ли он на вас? Хотя бы в отношении спонтанности и непредсказуемости.

— Илья Куликов говорит, что если бы я, Саша Петров, работал полицейским на Рублевке, вел бы себя примерно так же. Эту мысль я осознал и в какой-то степени соглашусь.

«Полицейский с Рублевки в Бескудниково» с 22 мая в 21.00 на ТНТ

Фото предоставлено телеканалом ТНТ