Готова программа владимирской «Ночи в музее»

Акция «Ночь в музее» проводится в мире с 1997 года, в России – с 2007-го. Суть в том, чтобы показать ресурс, возможности, потенциал современных музеев, привлечь в музеи молодежь. Именно поэтому большинство музейных площадок во время акции работают бесплатно. В Москве, например, бесплатно откpoют cвoи двepи для пoceщeния Tpeтьякoвcкaя гaлepeя, ГMИИ имeни Пyшкинa, Гocyдapcтвeнный иcтopичecкий мyзeй, Coбop Bacилия Блaжeннoгo, Myзeй вoйны 1812 гoдa и дpyгиe. 10 бecплaтныx пeшexoдныx экcкypcий пpoйдyт oт пapкa Coкoльники дo 3aмocквopeчья, oт Пpeчиcтeнки дo Пoкpoвки.

Во Владимирской области все иначе. Музейные экспозиции Владимира, Суздаля и Гусь-Хрустального будут открыты с 19 до 23 часов. Но попасть внутрь можно будет по единому билету стоимостью 100 рублей.

Что можно получить за эти деньги? Во владимирских Палатах юных посетителей ждут мини-спектакли «Мальчик с пальчик» и «Кувшинный человечек» (начало в 19-15, 19-45 и 2015), а также мастер-класс по изготовлению традиционной народной игрушки из ткани (в 19-30 и 20-30). В картинной галерее в 19-00 начнется мастер-класс владимирского художника Дмитрия Холина «Весеннее настроение». В Дворцовом зале в 19-00,19-30, 20-00 и 20-30 покажут концертную программу «Ожившие картины».

В Историческом музее г.Владимира гостей ждет викторина «Владимиро-Суздальское княжество». В доме-музее Столетовых в 19-00 и 21-00 начнется научное шоу профессора Николя, в 20-00 и 22-00 – игра-путешествие «Фанты, банты и милые улыбки».

На крыльце музея «Старый Владимир» в 18-00 архитектор Ермолин прочитает лекцию «Вторя жизнь башни». На площадках 1, 2, 3 этажей обещают звуковую инсталляцию, а на верхней площадке – инсталляцию «Между страницами книг». Кроме того, в 20-00 на смотровой выступят участники группы «Бокетто»: Оркестр Несуществующих Инструментов». А в 21-00 на площадке у башни начнется художественно-танцевальный перформанс «Тонко».

В музее природы в течение всего вечера посетителей ждут настольные игры «Ты и я одной крови», «Гуляет сама по себе», «Собери и назови», «Пернатые владимирцы». В 19-00 стартует экскурсия для детей «Звери и птицы со сказочной страницы», в 20-00 начнется интерактивная викторина «Мир природы», а в 21-00 и 22-00 – интригующая экскурсия «Жизнь ночного леса» (с фонариком).

Кроме того, прогуляться с фонариком можно будет по парку «Липки» в 21-00 и 22-00: там состоится экскурсия «Вечер в старом парке».

В Суздальском Кремле в 19-30 пройдет театрализованное вступление «Приглашение к путешествию в мир забытых вещей». В 21-00 в Крестовой палате (где стоит тот самый дорогущий рояль) в 21-00 начнется концерт «Путешествие в обратно». Исполнитель Кирилл Гребенщиков, у рояля Дмитрий Майборода.

Кроме того, весь вечер будет проходить мастер-классы, на которых можно будет изготовить бусы из старой косынки, куклу на бутылке и игольницу. По мере формирования групп будут запускаться экскурсии в Рождественский собор и историческую экспозицию, а также на смотровую площадку под колокольней.

В Гусь-Хрустальном программа будет проходить в Музее Хрусталя, который пока еще расположен в Георгиевском соборе. В 18-00 будет игровая программа для детей «Веселая карусель» и мастер-класс по росписи гипсовых заготовок птичек-синичек. В 19-00 начнется концерт ансамбля баянистов «Русский тембр» и солистов Людмилы Боталовой (вокал) и Олега Карагулова (фортепиано). г. Москва. Кроме того, в 21-00 посетителей ждет главный сюрприз вечера: презентация выставки одного экспоната «Цветы Октября», к 100-летию Революции. Эта выставка будет работать только в музейную ночь.

Впервые к акции в этом году подключится усадьба Храповицкого в Муромцево. С 15 до 20-00 будут открыты Лодочный павильон, территория у главного дома, выставочный зал в здании бывшего хозяйственного двора. В 15-00 в Лодочном павильоне пройдет Презентация экспозиции «Усадьба Муромцево и ее владельцы». Также состоится презентация смотровой площадки у замка.