В первом квартале объем премий компании ВТБ Страхование превысил 15 млрд рублей

За первый квартал 2017 года объем сборов компании ВТБ Страхование достиг 15,3 млрд рублей, что на 19% больше показателя за аналогичный период 2016 года. Общий размер выплат страховой компании составил 1,9 млрд рублей. Собственные средства компании составили 24,7 млрд рублей. Чистая прибыль выросла на 24% – до 4,2 млрд рублей.

Основу бизнеса составляют добровольные виды страхования – как в корпоративном, так и в розничном сегментах. Компания входит в ТОП-10 крупнейших отечественных страховщиков. ВТБ Страхование занимает ведущие позиции на рынке страхования от несчастных случаев и болезней, страхования финансовых рисков, страхование ответственности за качество товаров, работ, услуг, а также страхования имущества физических лиц.