Во Владимире начинается ремонт теплосетей

В этом году раньше обычного на областном уровне утверждена инвестиционная программа компании «ВКС», по которой во Владимире выполняются все глобальные ремонты теплосетей. Для горожан это означает, что основную часть работ будет проведена в летнее время, и им (во всяком случае, подавляющему числу владимирцев) не придется сидеть без горячей воды осенью, как было в прежние годы.

В этом году в областном центре «Владимирские коммунальные системы» планируют провести ремонт на 4-х участках магистральных теплосетей и 7-ми участках разводящих теплосетей. В общей сложности, обновят 12 километров теплосетей.

Самый большой ремонт предстоит на двух участках: на улице Куйбышева в районе домов № 36, 36-а, 40,42, 48, 52, 54 (объем вложений 97,3 млн рублей) и в Перекопском военном городке в районе домов № 5,6,7,8 (сумма затрат на ремонт – 24,3 млн рублей).

Также тепловики будут трудиться на Ново-Ямской в районе домов № 8,10,12, на Комиссарова 2,2-а,4,4-б, Лермонтова 41, 42-а и Горького 78, 80, 82.

Кроме масштабных ремонтных работ, на всех теплосетях проведут гидравлические испытания, в ходе которых попытаются обнаружить наиболее слабые места. Участки, где случатся порывы, сразу же подлатают.

«ВКС» заверяют, что все разрытия после ремонтов будут устранены в срок. В этом году компания заключила контракт с новым подрядчиков на восстановление благоустройства после ремонта теплосетей. Сегодня на объектах работают 3 бригады.

– Для своевременного устранения разрытий нужно 6-7 бригад. Рабочих у подрядчика пока нет. С прошлого года во Владимире осталось 270 разрытий. В этом сезоне на 16 участках выполнено благоустройство, еще 46 новых разрытий в работе, – сообщил «Призыву» исполнительный директор «ВКС» Юрий Костюков.