В Муроме испытали новейшие понтоны и бронежилет «Корсар»

Военные в Муроме испытали новое оборудования для наведения понтонных переправ.

Как сообщают наши коллеги с телеканала «Россия 24», двухсот пятидесяти метровую водную преграду техника преодолела благодаря понтонно-мостовому парку ПМП 2005-М. Он превосходит все имеющиеся на вооружении инженерных войск комплексы.

Каждый из фрагментов, входящих в конструктор, весит больше 20 тонн. При этом бойцам дали всего 20 минут на то, чтобы обследовать дно, собрать все части воедино и перевезти технику с одного берега на другой. Всего в испытаниях были задействовано свыше сотни военнослужащих и около 30 единиц вооружения и боевой техники.

Кроме того удалось протестировать новый бронежилет “Корсар”, который не только уберегает понтонёров от пуль и осколков, но и удерживает их на плаву.

Фото: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2888752#