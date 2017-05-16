Жалоба признана необоснованной

Жалоба СПАО «РЕСО-Гарантия» (г.Москва) на положения конкурсной документации признана необоснованной

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15 мая  2017  года  Комиссия  Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу  СПАО «РЕСО-Гарантия»  на  положения документация о проведении электронного аукциона на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Владимирской области».

По мнению заявителя, заказчик некорректно рассчитал сумму начальной (максимальной) цены контракта, а также неверно выбрал способ закупки – электронный аукцион. Между тем, в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок, указанную закупку необходимо было проводить путем проведения открытого конкурса.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы  СПАО «РЕСО-Гарантия» по доводам, изложенным в ней,  необоснованной.

 

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