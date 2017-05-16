Во Владимире власти проверили ход капремонта

Во Владимире в список капремонта на 2017 год вошли 123 многоквартирных дома: в 114-ти проведут ремонт крыши, в пяти – внутридомовых инженерных систем, в трех – ремонт фасада и в одном – ремонт лифтов.

Представители облдепартамента ЖКХ, регионального фонда капремонта, горадминистрации, а также управляющие компании и собственники жилья проинспектировали четыре объекта. В доме № 30 по улице Мира проводится обновляется фасад с заменой балконов. Общая стоимость работ – 5,8 млн рублей. Все деньги выделены фондом капремонта из «общего котла». Вклад собственников дома – около 10% – 683 тысячи рублей.

Работы ведутся основательно, старую шпаклевку и краску счищают до кирпича, по периметру демонтировали все балконы. В ближайшее время подрядчик начнет монтировать новые балконные конструкции.

В девятиэтажном доме № 37 по проспекту Ленина полностью заменены 6 лифтов. Цена каждого – порядка 1,8 млн рублей.

– Установлены лифты самого последнего поколения: новая система управления, энергоэффективные, что позволит собственникам сэкономить на общедомовых платежах, соответствуют новым техрегламентам по безопасности, – говорит первым зам. директора фонда капремонта Евгений Пахомов.

Во Владимирской области насчитывается порядка 1700 лифтов, из них 1500 – во Владимире. Нормативный срок службы лифта – 25 лет, далее каждые 3 года эксперты проверяют состояние и дают заключение о дальнейшей эксплуатации. Замена требуется всем лифтам и не только из-за технической неисправности, а и из-за несоответствия новым техрегламентам.

– Все лифты до 2020 года сделать на средства фонда не сумеем, будем рассматривать варианты кредитования. Есть и другая проблема – первоочередность работ, – поделился с «Призывом» Евгений Пахомов. – Собственники, попав в программу капремонта с лифтом, начинают также требовать срочно отремонтировать крышу. И, получив отказ, тут же переходят на спецсчета. Иногда бывает так, что, будучи на спецсчетах, собственники жилья делают фасады, крыши, а потом, когда получают запрет от надзорных ведомств на эксплуатацию лифтов, возвращаются в «общий котел». Потому что делать лифты только своими силами очень затратно.

К примеру, был такой случай в Коврове. Там собственники одного дома сделали два лифта за свой счет, а потом перешли в «общий котел». В этом году им обещали заменить еще 10 лифтов уже из средств фонда.

В домах № 3 по улице Никитина и № 85-б по улице Горького организован капремонт кровель. На Никитина работы уже завершены. Подрядчики сделали скатную металлическую крышу взамен шиферной, установили снегоразделители и ограждение.

К сведению, с нынешнего года распределение средств между городами и районами проводится по принципу собираемости: чем больше собственники перечислят в фонд капремонта, тем больше денег это муниципальное образование получит из «общего котла». Еще одна хорошая новость – за счет экономии с прошлых лет фонд накопил 171 млн рублей, которые решено потратить в этом году на замену лифтов. В 16 муниципальных образованиях отремонтируют 54 лифта.

И еще одна новация – чисто владимирская. В областном центре который год возникает проблема с подрядчиками на капремонт внутренних инженерных коммуникаций. Никто не берется менять трубы в старых двухэтажных домах, где сети «запрятаны» в пол и стены. Одна управляющая компания нашла выход. Делает капремонты своими силами, а потом предоставляет счета и акты в фонд капремонта. В результате собственников освобождают от платы за капремонт.

Кстати, это вполне реальный шанс продвинуться в очереди капремонта: сделать сначала все своими силами, а потом либо получить оплату, либо освободиться от ежемесячных платежей.

К сведению. В 2017 году капремонт во Владимирской области запланировано провести в 452 домах.