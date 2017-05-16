Проект покровчанина «Спорт в деревне» признан лучшим в России

Об этом интернет-проекте “Лиги здоровья нации” “Призыв” писал два месяца назад. Тогда в самом разгаре шло голосование за лучшие видеоролики, в которых участники со всей России презентовали свои инициативы по популяризации спорта и полезного досуга.

Владимирская область представила на конкурс «Моя альтернатива» два проекта: Илья Тарханов из Мурома поделился опытом купания в ледяной воде, а 33-летний Олег Лобосовиз Покрова рассказал о спортивном клубе «Боец», давшим старт развитию спортивных секций в деревнях и селах.

По итогам конкурса видеоролик Олега Лобосова «Невозможное возможно» занял второе место во всероссийском конкурсе, а спортивный клуб «Боец» получил на реализацию проекта «Спорт в деревне» 50 тысяч рублей.

В течение шести лет Олег Лобосов занимается с ребятами боксом в деревне Глубоково Петушинского района. Благодаря победе во всероссийском конкурсе он сможет продолжить развитие детского спорта на селе.

На торжественном награждении в Москве премию и дипломы призерам вручил российский бобслеист, двукратный олимпийский чемпион Алексей Воевода.

– Это хороший задел! Вы большие молодцы! От души поздравляю со вторым местом и надеюсь, что вы продолжите бороться. Это хорошая альтернатива, правда, – обратился к победителю спортсмен.