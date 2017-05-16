Владимирцев приглашают на благотворительный забег

Пробежать выбранную дистанцию можно даже вместе со своей собакой, главное, чтобы питомец был к этому приучен.

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21 мая во Владимире на территории парка “Загородный” состоится городской благотворительный забег «ZooHelp RUN», организованный с целью сбора денежных средства в помощь бездомным животным.

Желающим принять в нем участие для начала нужно определиться с дистанцией:

– 600 м (детская дистанция до 10 лет включительно);
–  2,5 км (для любого возраста);
– 5 км (с 14 лет).

Далее следует заполнить соответствующую форму на сайте и оплатить регистрационный взнос. Всем участникам будет присвоен номер. Его можно будет получить накануне мероприятия или непосредственно перед его началом в самом парке.

Как сообщается на сайте парка, преодолеть выбранную дистанцию можно не только бегом, но и шагом, а также скандинавской ходьбой – в зависимости от личных предпочтений и уровня подготовки.

Можно также бежать вместе со своей собакой. Главное, чтобы питомец был к этому приучен.

Организаторы благотворительного  забега «ZooHelp RUN»  обещают стойким участникам  памятные призы и медали.  Также будет организована полевая кухня.  Зрителей и болельщиков ожидает развлекательные мероприятия. В программе:  конкурс лучшего костюма среди собак, конкурс детского рисунка,  благотворительная распродажа handmade-изделий, фотосессия с животными, мастер-класс по  дрессировки с животными и многое другое.

Сообщается, что вырученные с регистрационных взносов деньги будут направлены на стерилизацию, лечение и реабилитацию бездомных животных.

К слову, помочь животным можно и, не принимая участия в забеге.  Выбрав в предложенном списке строку “не бегу, но помогу”, можно перевести любую сумму в качестве добровольного пожертвования.

Программа благотворительного забега:

20 мая – 13:00-19:00. Предварительная выдача стартовых пакетов
21 мая – 09:00. Открытие стартово-финишного городка
09:00-10.30 – Выдача стартовых пакетов
10:20- Построение и разминка участников детского забега на 600 м
10:30 –  Старт детского забега на 600 м
10:40 – Награждение победителей и призёров детского забега
10:45 –  Разминка участников дистанций 2,5 км и 5 км
10:55 – Построение участников дистанций 2,5 км и 5 км в стартовой зоне
11:00- Общий старт дистанций 2,5 км и 5 км
11:30 – 13:00 Награждение победителей и призёров дистанций 2,5 км и 5 км
12:00 – Закрытие дистанции 2,5 км
13:00 – Закрытие дистанции 5 км
14:00 – Окончание мероприятия

Фото: https://citytraffic.ru/files/jNxEDgXV9HU.jpg

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