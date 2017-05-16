Владимирцев приглашают на благотворительный забег

21 мая во Владимире на территории парка “Загородный” состоится городской благотворительный забег «ZooHelp RUN», организованный с целью сбора денежных средства в помощь бездомным животным.

Желающим принять в нем участие для начала нужно определиться с дистанцией:

– 600 м (детская дистанция до 10 лет включительно);

– 2,5 км (для любого возраста);

– 5 км (с 14 лет).

Далее следует заполнить соответствующую форму на сайте и оплатить регистрационный взнос. Всем участникам будет присвоен номер. Его можно будет получить накануне мероприятия или непосредственно перед его началом в самом парке.

Как сообщается на сайте парка, преодолеть выбранную дистанцию можно не только бегом, но и шагом, а также скандинавской ходьбой – в зависимости от личных предпочтений и уровня подготовки.

Можно также бежать вместе со своей собакой. Главное, чтобы питомец был к этому приучен.

Организаторы благотворительного забега «ZooHelp RUN» обещают стойким участникам памятные призы и медали. Также будет организована полевая кухня. Зрителей и болельщиков ожидает развлекательные мероприятия. В программе: конкурс лучшего костюма среди собак, конкурс детского рисунка, благотворительная распродажа handmade-изделий, фотосессия с животными, мастер-класс по дрессировки с животными и многое другое.

Сообщается, что вырученные с регистрационных взносов деньги будут направлены на стерилизацию, лечение и реабилитацию бездомных животных.

К слову, помочь животным можно и, не принимая участия в забеге. Выбрав в предложенном списке строку “не бегу, но помогу”, можно перевести любую сумму в качестве добровольного пожертвования.

Программа благотворительного забега:

20 мая – 13:00-19:00. Предварительная выдача стартовых пакетов

21 мая – 09:00. Открытие стартово-финишного городка

09:00-10.30 – Выдача стартовых пакетов

10:20- Построение и разминка участников детского забега на 600 м

10:30 – Старт детского забега на 600 м

10:40 – Награждение победителей и призёров детского забега

10:45 – Разминка участников дистанций 2,5 км и 5 км

10:55 – Построение участников дистанций 2,5 км и 5 км в стартовой зоне

11:00- Общий старт дистанций 2,5 км и 5 км

11:30 – 13:00 Награждение победителей и призёров дистанций 2,5 км и 5 км

12:00 – Закрытие дистанции 2,5 км

13:00 – Закрытие дистанции 5 км

14:00 – Окончание мероприятия

Фото: https://citytraffic.ru/files/jNxEDgXV9HU.jpg