Владимирцев приглашают на благотворительный забег

21 мая во Владимире на территории парка “Загородный” состоится городской благотворительный забег «ZooHelp RUN», организованный с целью сбора денежных средства в помощь бездомным животным.
Желающим принять в нем участие для начала нужно определиться с дистанцией:
– 600 м (детская дистанция до 10 лет включительно);
– 2,5 км (для любого возраста);
– 5 км (с 14 лет).
Далее следует заполнить соответствующую форму на сайте и оплатить регистрационный взнос. Всем участникам будет присвоен номер. Его можно будет получить накануне мероприятия или непосредственно перед его началом в самом парке.
Как сообщается на сайте парка, преодолеть выбранную дистанцию можно не только бегом, но и шагом, а также скандинавской ходьбой – в зависимости от личных предпочтений и уровня подготовки.
Можно также бежать вместе со своей собакой. Главное, чтобы питомец был к этому приучен.
Организаторы благотворительного забега «ZooHelp RUN» обещают стойким участникам памятные призы и медали. Также будет организована полевая кухня. Зрителей и болельщиков ожидает развлекательные мероприятия. В программе: конкурс лучшего костюма среди собак, конкурс детского рисунка, благотворительная распродажа handmade-изделий, фотосессия с животными, мастер-класс по дрессировки с животными и многое другое.
Сообщается, что вырученные с регистрационных взносов деньги будут направлены на стерилизацию, лечение и реабилитацию бездомных животных.
К слову, помочь животным можно и, не принимая участия в забеге. Выбрав в предложенном списке строку “не бегу, но помогу”, можно перевести любую сумму в качестве добровольного пожертвования.
Программа благотворительного забега:
20 мая – 13:00-19:00. Предварительная выдача стартовых пакетов
21 мая – 09:00. Открытие стартово-финишного городка
09:00-10.30 – Выдача стартовых пакетов
10:20- Построение и разминка участников детского забега на 600 м
10:30 – Старт детского забега на 600 м
10:40 – Награждение победителей и призёров детского забега
10:45 – Разминка участников дистанций 2,5 км и 5 км
10:55 – Построение участников дистанций 2,5 км и 5 км в стартовой зоне
11:00- Общий старт дистанций 2,5 км и 5 км
11:30 – 13:00 Награждение победителей и призёров дистанций 2,5 км и 5 км
12:00 – Закрытие дистанции 2,5 км
13:00 – Закрытие дистанции 5 км
14:00 – Окончание мероприятия
Фото: https://citytraffic.ru/files/jNxEDgXV9HU.jpg
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