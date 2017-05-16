Родник в деревне Зелени рассорил владимирцев и селян

Жители улицы Зелёной в деревне Зелени (Суздальский район) устали от внимания горожан к их роднику. С наступлением коротких ночей с раннего утра и до поздней ночи (иногда с четырех часов и полуночи) по их улице снуют машины любителей родниковой воды. Люди приезжают с объемной тарой, на больших и не очень автомобилях. В выходные поток гонимых жаждой к роднику возрастает. Улица становится на редкость оживленной.

Как остаться с родником, но без шума и пыли? – ответ на этот вопрос вчера искали местные жители на встрече с главой администрации Новоалександровского сельского поселения Еленой Кашиной, начальником управления имуществом администрации Суздальского района Светланой Фоминой и заместителем начальника отдела жизнеобеспечения и дорожного хозяйства районной администрации Алексеем Большаковым.

В поисках чудесного ключика мы спрашивали у жителей ориентиры. Одна из бабушек, уступив нам дорогу и показав клюшкой направление, дала наказ:

– Они там дорогу надумали перекрывать – как «скорая»-то проедет? Пусть не вздумают!

На встречу пришли полтора десятка жителей улиц Зеленой и соседней Полевой, в основном представители старшего поколения. Глава администрации Елена Кашина их высказаться по теме, которая казалось бы, имела опосредованное отношение к роднику, но вызвала большие споры.

Дело в том, что в четырех домах от родника добротно обустроена бетонными плитами площадка, на которой приезжающие машину могут комфортно развернуться. Жительница дома возле этой площадки – Пелагея Семёновна Потапова признается, что устала от такого соседства:

– Мой дом 1902 года постройки, так стены дрожат, когда тут друг за дружкой машины вертятся, – говорит она, – внуков не можем отпустить поиграть, страшно, движение-то какое сильное! Родник-то мой покойный муж Павел обустроил. Неподалеку еще два родника нашел, из них рыбаки берут воду. Но их облагородить не успел. А там тоже хорошая вода, только подъезды надо сделать.

Бойким местом здешний родник был и 10, и 20 лет назад. В 1998 году местная администрация (тогда Сновицкого сельского округа) даже выпустила специальное распоряжение (№36 от 29 мая 1998 г.), согласно которому в целях безопасности детей предлагалось установить запрещающий знак возле первого же деревенского дома.

Но за эти 20 лет к трём старым улицам деревни приросли ещё 13 новых. И дома новосёлов всё меньше напоминают обычные деревенские. Коттеджи, а есть и дворцы. Вот только родник краше не стал. Правда, года три назад над ним появился козырёк, а рядом – широкие деревянные ступени. Но сегодня большая часть из них отсутствует. Рядом – достаточно загаженная лужица, в основном пластиком и бутылками.

Татьяна Щенникова, староста деревни, говорит, что звала жителей на уборку родника, но те отказались.

– Почему мы должны убирать за приезжими? Они будут валить тут что попало, а мы убирай? – заявили они.

Хотя, как рассказали нам старожилы, время от времени они всё же выходят, чтобы мусор собрать или лёд зимой поколоть. Но энтузиазма этого надолго не хватает.

– Так получилось, что мы живём возле родника, а попасть на него не можем, – объясняет она такую позицию земляков. – Постоянно возле него – очереди, в выходные дни особенно много народу приезжает. Стоят все с большими ёмкостями. Нас с вёдрами перестали пускать. Бывает, в 12 ночи идёшь за водой, а тут машина и куча баклажек стоит. Многие стали копать колодцы. К примеру, на соседней улице Полевой почти все с колодцами, поэтому когда возникла идея сброситься на благоустройство родника, то жители отказались. Им колодец в копеечку влетел: 1200 рублей за каждое вкопанное кольцо и столько же одно кольцо стоит. А у нас есть по 17 метров глубиной колодцы.

Тот факт, что родник тут – общая больная мозоль, стало понятно и когда жителей попросили и сформулировать мнение о судьбе разворотной площадки. Началась перепалка.

– Площадка не мешает, – говорили одни.

– Конечно, не мешает, когда далеко живут! Давайте у вашего дома сделаем её! – парировали те, под окнами которых с утра до вечера кружат машины и предложили её перекрыть. Кстати, правоустанавливающие документы на данную площадку никто не показал, вопрос о легитимности её обустройства остался, по сути, открытым.

Один из жителей высказал мнение, которое удивительно точно отражает настроение большинства:

– Мы хотим, чтобы машины проскакивали нас и разворачивались подальше. Поэтому с одной стороны, я заинтересован в том, чтобы площадка была. Но для тех, кто рядом с ней – это очень неудобно. Им хотелось бы перекрыть её, ограничить доступ.

Кстати, секрет популярности родника в Зеленях научного обоснования, похоже, не имеет. Поскольку он не стоит на балансе поселения, то анализ воды из него можно заказать только в частном порядке. Жители вспоминали, что когда брали пробы воды много лет назад, то сказали, что в ней много железа, а недавние исследования обнаружили троекратное превышение от нормы кальция.

Светлана Фомина, слушая многоголосицу деревенских, напомнила, что подобным образом люди хотят решать все вопросы, которые в буквальном смысле касаются понятия их комфортной среды:

– Все понимают: мусор надо выносить, но пусть контейнер будет от меня подальше, заправляться надо, но пусть заправка стоит подальше. Так и тут, – заметила она.

Действительно, вдоль по улицы Зелёной жители подручными средствами – высокими пеньками спиленных деревьев, или балками, а то и столбиками с цепочками – огородились от приезжих, ищущих место для разворота. Многие признавались, что мера эта вынужденная, машины подкатывали прямо к крыльцу.

Галина Васильевна живёт прямо напротив родника. Ей всего дорогу перейти, чтобы водички ключевой испить. Но, говорит, нечасто так делает. Однако на приезжих зла не держит.

– Машины у нас встают и всё равно стоять будут, – заключает она. – Муж им немного места расчистил, чтобы они разворачивались. Ну, кто умеет – развернётся, а бывало, что и скатывались, «Нивой» дергали. А вообще нам веселее, когда приезжают: хоть народ в деревне будет, а то прям глушь.

В парадоксальности житейских выводов, возможно, трудно проследить логику. Но глава администрации Елена Кашина говорит, что и в других населенных пунктах, где родники пользуются популярностью у приезжих, аналогичная ситуация: люди жалуются на некомфортные условия проживания. Горожане мусорят, оставляют бутылки, а то и вовсе приезжают на ключик с двойной целью – воды набрать и собачку выгулять.

Один из жителей, некоторое время живший на Кавказе, вспомнил, как там относятся к подобным родникам. К ним идут пешком, машины оставляют метров за 25. У нас люди привыкли думать о собственном комфорте. И не собираются с этими мыслями расставаться.

Говорят, что свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. Судя по всему, у нас это понятие стремятся возвести к абсолюту, поэтому свободные зоны превращаются в территории конфронтации. Вот и на этом родниковом фронте, судя по всему, еще долго будет без перемен…