В Коврове запретили стоять на Социалистической

Комиссия по безопасности дорожного движения при администрации г. Коврова приняла очередное решение об установке новых дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку на участке одной из оживленных улиц города оружейников.

Речь идет об участке улицы Социалистической по обеим ее сторонам между пересечениями с улицами Пионерская и Куйбышева. Знаки там будут установлены там 24 мая. Остановка, а, следовательно, и стоянка всех транспортных средств за исключением рейсовых автобусов и маршруток в этом месте будет запрещена. Как было сказано на комиссии, для «снижения аварийности».

Однако эта мера осложнит жизнь для многих ковровских водителей, прежде всего, сотрудников ковровского филиала ГК НПЦ имени М. В. Хруничева КБ «Арматура», и тех, кто так или иначе связан с данным предприятием. Указанный участок улицы Социалистической – как раз у КБА.

С учетом того, что около проходных завода имеется лишь очень ограниченная по размерам автостоянка максимум на три десятка авто, а число сотрудников там превышает тысячу человек, места для парковки транспорта отчаянно не хватает. Такие проблемы испытывают и те, кто приезжает в ковровский филиал Центра имени Хруничева. Машину там порой поставить просто негде.

Поэтому часть улицы Социалистической порой и использовалась для стоянки машин, причем обычно временной – как правило, лишь для тех, кто приезжал в КБ «Арматура» по делам (сотрудники на оживленной улице на целый день машины и раньше старались не ставить).

С учетом того, что проезжая часть там четырехполосная, особых проблем с безопасностью движения, вроде бы, не наблюдалось. Зато теперь к КБА будет и вовсе не подъехать. Учитывая, что даже прилегающие улицы Пионерская и Сосновая в рабочее время переполнены личным автотранспортом работников КБ, то поставить машину можно будет разве лишь за пару кварталов от предприятия, да и то, если повезет.

Очевидно, что практика одной лишь установки запрещающих знаков (как, например, сделано на проспекте Ленина в том же Коврове) без устройства новых стоянок автотранспорт близ крупных промышленных предприятий и в центральной части города с почти 139-тысячным населением лишь загоняет проблему парковок в тупик.

Фото: http://kontakt.by