Во Владимире отремонтируют Гагарина, Менделеева и Белякова

Интерактивная карта выложена на сайте администрации города Владимира. Нажав на условные значки, можно узнать характеристику объекта: ремонт или строительство, тротуар или дорога, объем работ и т.п. Данные о подрядчике, стоимости и ходе выполнения сведены в таблицы.

Так, на улицах Менделеева, Михайловская, Добросельская, Мира, Белякова, проспекте Ленина, Рабочем спуске ремонт дороги проводится, а на улицах Большая Нижегородская и Красная уже завершен. Сейчас на объектах трудятся три подрядчика: «АДМ-строй» (да-да, компания автобусного перевозчика), «ДРСУ-3» и «Тунстрой».

Наиболее масштабные объекты: ремонт дороги на Судогодском шоссе площадью свыше 6 тысяч квадратных метров и ремонт тротуара на Нижней Дуброве площадью 2,6 тысяч квадратных метров.

На электронной площадке госзакупок разыгрывается еще несколько муниципальных контрактов. Так, приведут в порядок дорожное полотно на участке 3,3 тысячи квадратных метров на улице Гагарина. Стоимость работ – 2,6 млн рублей, срок выполнения – неделя!

Готовятся отремонтировать дорогу по Владимирскому спуску, от Георгиевской до Николо-Галейской. На Соколова-Соколенка на сумму 2,3 млн рублей обновят тротуары.

Это далеко не полный перечень объектов. По многим еще идут подготовительные работы: обследование, разработка смет, составление контрактов.