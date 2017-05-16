Владимирцам расскажут, как регулировать уровень холестерина

В регионе-33 продолжает работу «телефон здоровья».

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18 мая с 15.00 до 16.00 врач-кардиолог расскажет  владимирцам о том, как поддерживать оптимальный уровень холестерина.

Свои вопросы жители Владимирской области смогут задать врачу-кардиологу Городской больницы №4 г. Владимира Нонне Зухбая, позвонив по «телефону здоровья» Областного центра медицинской профилактики – (4922) 32-22-04.

Напомним, что  «телефон здоровья» – это серия мероприятий профилактического консультирования, которая проводится с 2016 года в рамках регионального проекта «Владимирская область – территория здорового образа жизни».

Жителей области уже консультировали врачи-терапевты, эндокринологи, наркологи, неврологи, кардиологи и специалисты других профилей.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения, в текущем году реализация проекта продолжится.

Фото: http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/society/27918-27918.html

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